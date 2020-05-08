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Польша не планирует ослаблять карантин до 18 мая

Пятница, 8 мая 2020, 16:26

Польша с ближайшего понедельника не будет переходить к следующему этапу ослабления коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Правительство не хочет с новой недели смягчать запреты, потому что пока неизвестно, какие последствия для здоровья принесло, например, открытие в минувший понедельник торговых центров.

Ближайшее ослабление ограничений запланировано на 18 мая. Тогда должны открыться террасы в барах, ресторанах и кафе. Также могут быть ослаблены лимиты пассажиров в трамваях и автобусах.

В середине апреля правительство объявило четырехступенчатый план возвращения к нормальной жизни и отмены связанных с коронавирусом ограничений. В первую очередь были открыты леса и парки. Больше людей могли заходить и в магазины, были ослаблены и ограничения на количество людей в церквях.

После майских праздников был введен второй этап ослабления карантина - после выходным были открыты строительные магазины, также была разрешена деятельность гостиниц и других мест размещения - с соответствующими ограничениями. Также были открыты некоторые учреждения культуры: библиотеки, музеи и художественные галереи. С 6 мая также позволили функционировать яслям и детским садам.

На третьем этапе должны открыться парикмахерские и косметические заведения. Также разрешены спортивные мероприятия на открытом пространстве до 50 человек. С 18 мая также должны начать работать рестораны.

На заключительном этапе планируется открыть массажные салоны и солярии, тренажерные залы, фитнес-клубы, а также театры и кинотеатры.

По последним данным, в Польше зафиксировано 15200 случаев коронавируса, умерли 756 человек.

Темы: ПольшакоронавирускарантинCovid-2019
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