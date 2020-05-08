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У харьковских чиновников провели одновременно 20 обысков

Пятница, 8 мая 2020, 16:28
У харьковских чиновников провели одновременно 20 обысков

8 мая следователи провели одновременно 20 обысков по месту расположения офисных помещений предприятий-подрядчиков, в Департаменте жилищного хозяйства и коммунальном предприятии Харьковского горсовета, а также по месту жительства должностных лиц и работников учреждений.

Источник: отдел коммуникации полиции Харьковской области

Детали: В ходе расследования правоохранители установили, что должностные лица предприятий-подрядчиков осуществляли закупку светового оборудования по рыночным ценам, а при выполнении работ завышали стоимость оборудования в несколько раз.

В полиции отмечают, что в дальнейшем должностные лица Департамента жилищного хозяйства Харьковского городского совета осуществляли принятие указанных работ и перечисляли средства на расчетные счета указанных предприятий-подрядчиков.

Общий размер заключенных договоров - около 28 млн гривен, из которых 13 млн гривен в настоящее время перечислены на расчетные счета предприятий-поставщиков.

Материальный ущерб бюджета города составляет более 800 тыс гривен.

Украинская правда
Темы: полицияХарьковобыски
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