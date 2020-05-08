Турция направила Украине тонну помощи для борьбы с COVID-19

В пятницу 8 мая в аэропорту "Борисполь" прибыла медицинская помощь, которую Украине направила Турция в рамках борьбы с коронавирусом.

Об этом "Европейской правде" в пятницу сообщили в посольстве Турции в Украине.

Помощь весом около 1 тонны была направлена ​​по распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

На борту самолета - дезинфекторы и средства защиты лица и глаз, в частности, 150 000 масок и 500 защитных костюмов.

Украинские чиновники поблагодарили Турцию за помощь и отметили дружеские отношения и стратегическое партнерство двух стран.

Туреччина надала гуманітарну допомогу Україні: 150 000 масок, захисні окуляри, щитки, дезінфектори...

Разом з Послом Туреччини в Україні паном Yağmur Güldere, представниками МОЗ та Посольства Туреччини зустрічали вантаж в аеропорту.

Çok Teşekkür Ederiz!@MFA_Ukraine @MFATurkey pic.twitter.com/sMQaKpH6ri — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) May 8, 2020

Посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере выразил надежду, что помощь стратегическому партнеру Украине сделает свой вклад в облегчение бремени украинских медиков.