Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина не освободила всех пленных ОРДО из-за действий координатора подгруппы ТКГ - СМИ

Пятница, 8 мая 2020, 16:57
Украина не освободила всех пленных ОРДО из-за действий координатора подгруппы ТКГ - СМИ

Украина не смогла добиться освобождения некоторых удерживаемых лиц в ОРДО во многом из-за позиции координатора рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Тони Фриша.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники, знакомые с работой подгруппы.

Детали: По данным источников, на одном из заседаний подгруппы представителям Украины не удалось добиться информации о 20 конкретных лицах. Собеседник отметил, что это произошло потому, что Фриш обсуждение этого вопроса просто прекратил.

По его словам, Фриш также по неизвестным причинам предложил ускорить дату взаимного освобождения, из-за чего Украине не было передано многих установленных лиц. В то же время, отметил собеседник, координатор гуманитарной подгруппы так и не посетил украинских граждан, находящихся в тюрьмах ОРДО.

Читайте также: Диалог на условиях Кремля: что стоит за "мирным планом" Ермака для Донбасса

Роман Безсмертный: Зеленский подыгрывает агрессору. Что означает создание совместного органа с боевиками

Фракция полураспада. Кто и почему в "Слуге народа" устроил "минский демарш" Ермаку

Четыре угрозы "нового Минска": почему в "Слуге народа" есть сопротивление договоренностям о ОРДЛО

Предыстория:

  • 15 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть ведет переговоры о возвращении 200 заключенных Россией украинцев.
  • 5 марта украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для обмена удерживаемыми лицами и пленными с ОРДЛО.
  • 6 марта уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что в список на обмен с РФ внесли 86 незаконно заключенных крымских татар.

Темы: Донбассобмен
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

Все новости...
Донбасс
"Многие поверили в ВСУ, но войну без тыла не выиграть". 20-летний защитник "Азовстали" Назарий "Гренка"
Оккупанты безуспешно пытаются восстановить потерянные позиции вблизи освобожденного Старомайорского
"Немного изоленты, хороший снаряд – и он заберет с собой не только р*сню, но и технику". Как "зайчики" осваивают FPV-дроны на Лимане
Последние новости
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
Все новости...
Реклама: