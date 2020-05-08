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Украина не освободила всех пленных ОРДО из-за действий координатора подгруппы ТКГ - СМИ

Пятница, 8 мая 2020, 16:57

Украина не смогла добиться освобождения некоторых удерживаемых лиц в ОРДО во многом из-за позиции координатора рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Тони Фриша.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники, знакомые с работой подгруппы.

Детали: По данным источников, на одном из заседаний подгруппы представителям Украины не удалось добиться информации о 20 конкретных лицах. Собеседник отметил, что это произошло потому, что Фриш обсуждение этого вопроса просто прекратил.

По его словам, Фриш также по неизвестным причинам предложил ускорить дату взаимного освобождения, из-за чего Украине не было передано многих установленных лиц. В то же время, отметил собеседник, координатор гуманитарной подгруппы так и не посетил украинских граждан, находящихся в тюрьмах ОРДО.

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Предыстория:

  • 15 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть ведет переговоры о возвращении 200 заключенных Россией украинцев.
  • 5 марта украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для обмена удерживаемыми лицами и пленными с ОРДЛО.
  • 6 марта уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что в список на обмен с РФ внесли 86 незаконно заключенных крымских татар.

Темы: Донбассобмен


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