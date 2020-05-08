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Болгария снимет запрет на туристические поездки по стране с 13 мая

Пятница, 8 мая 2020, 17:34

Болгария с 13 мая снимет запрет на туристические поездки по стране и начнет открывать отели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Nova.

Об отмене запрета объявила министр туризма Болгарии Николина Ангелкова.

"С 13 мая, с отменой чрезвычайного положения, мой приказ, запрещающий поездки с целью туризма, также будет отменен. Учитывая то, что мы предоставили возможность ресторанам и заведениям, у которых есть открытые террасы и зоны, работать", - сказала она.

По словам Ангелковой, места для размещения людей - гостевые дома и небольшие гостиницы - тоже смогут работать в соответствии с определенными требованиями.

В этом году Болгария сделает упор на внутренний туризм, чтобы помочь сектору преодолеть последствия пандемии коронавируса, подчеркнул министр.

Ранее Ангелкова заявляла, что правительство Болгарии рассчитывает начать активный туристический сезон с 1 июля.

Туризм генерирует 12% ВВП Болгарии, в этой сфере заняты 11% трудоспособного населения.

Темы: Болгариякоронавирускарантинтуристы


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