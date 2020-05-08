Болгария снимет запрет на туристические поездки по стране с 13 мая
Болгария с 13 мая снимет запрет на туристические поездки по стране и начнет открывать отели.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Nova.
Об отмене запрета объявила министр туризма Болгарии Николина Ангелкова.
"С 13 мая, с отменой чрезвычайного положения, мой приказ, запрещающий поездки с целью туризма, также будет отменен. Учитывая то, что мы предоставили возможность ресторанам и заведениям, у которых есть открытые террасы и зоны, работать", - сказала она.
По словам Ангелковой, места для размещения людей - гостевые дома и небольшие гостиницы - тоже смогут работать в соответствии с определенными требованиями.
В этом году Болгария сделает упор на внутренний туризм, чтобы помочь сектору преодолеть последствия пандемии коронавируса, подчеркнул министр.
Ранее Ангелкова заявляла, что правительство Болгарии рассчитывает начать активный туристический сезон с 1 июля.
Туризм генерирует 12% ВВП Болгарии, в этой сфере заняты 11% трудоспособного населения.