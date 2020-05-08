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Кулеба: Я бы отдал отношения Украины с США в химчистку

Пятница, 8 мая 2020, 18:02
Кулеба: Я бы отдал отношения Украины с США в химчистку

Глава МИД Дмитрий Кулеба не считает, что после "украинагейта" отношения Украины с США заморожены, однако говорит, что их нужно "очистить".

Об этом он рассказал в интервью "Левому берегу", сообщает "Европейская правда".

"Они не замороженные, но я бы эти отношения отдал в химчистку и вернул в очищенном блестящем виде. 

И в этом как раз и состоит задача дипломатов: выступить в роли этой химчистки с обеих сторон для того, чтобы убрать пятна и сделать костюм, который будет идеально на тебе сидеть и прекрасно выглядеть ", - сказал Кулеба, комментируя отношения между Киевом и Вашингтоном после процесса импичмента президента США.

Он подчеркнул, что не видит индикаторов, которые показывают, что президент США не хочет общаться с президентом Зеленским.

В то же время он не ответил на вопрос, будет ли визит Зеленского в Белый дом к выборам в США, отметив, что "визит в США до выборов - это всегда элемент политики, что влияет на избирательный процесс".

Кулеба также считает позитивом, что новым послом США в Украине станет генерал-лейтенант Кейт Дейтон.

"Новый посол США - классный мужик... Хорошо, что в администрации Трампа выбор пал на военного человека, который понимает не только наш политический порядок, но и осознает риски для украинской сферы безопасности", - сказал Дмитрий Кулеба.

Читайте подробнее: Военный дипломат Трампа: чего ждать от генерала Дейтона во главе посольства США

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Темы: МИДУкраинаСШАКулеба Дмитрий
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