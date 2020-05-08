Финляндия хочет дать ресторанам 123 млн евро субсидий в связи с карантином

Правительство Финляндии утвердило план финансовой поддержки ресторанной отрясли, что предусматривает финансирование объемом 123 млн евро. На следующей неделе он будет вынесен на рассмотрение парламента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Правительство Финляндии утвердил инициативу по субсидиям для ресторанной отрасли на сумму 123 млн евро для компенсации убытков, понесенных предприниматели в связи с ограничениями, введенными для сдерживания эпидемии коронавируса. Сначала идею такой инициативы выдвинул парламент страны.

Документ предусматривает около 40 млн. евро на поддержку занятости работников отрасли, и около 83 миллионов евро – на компенсации за вынужденное прекращение работы заведений.

На одного работника предлагают выделять помощь в размере 1000 евро, если его заработная плата составляет минимум 2500 евро в течение трех месяцев после снятия карантина.

Предприятия отрасли могут претендовать на такую ​​помощь в соответствии с количеством работников, которые были заняты на полный рабочий день по состоянию на февраль 2020 года.

Объемы компенсации за вынужденное прекращение работы будут зависеть от того, насколько пострадала каждая отдельная компания.

Как сообщалось ранее, Финляндия планирует открыть рестораны с 1 июня. Также с этой даты позволят собираться группами до 50 человек.

Начальные и младшие средние школы будут открыты с 14 мая в соответствии с решением, объявленным на прошлой неделе. Также с этого дня планируют разрешить "необходимые путешествия" для сотрудников из соседних стран, которые являются частью Шенгенской зоны.