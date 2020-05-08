Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Финляндия хочет дать ресторанам 123 млн евро субсидий в связи с карантином

Пятница, 8 мая 2020, 18:37
Финляндия хочет дать ресторанам 123 млн евро субсидий в связи с карантином

Правительство Финляндии утвердило план финансовой поддержки ресторанной отрясли, что предусматривает финансирование объемом 123 млн евро. На следующей неделе он будет вынесен на рассмотрение парламента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Правительство Финляндии утвердил инициативу по субсидиям для ресторанной отрасли на сумму 123 млн евро для компенсации убытков, понесенных предприниматели в связи с ограничениями, введенными для сдерживания эпидемии коронавируса. Сначала идею такой инициативы выдвинул парламент страны.

Документ предусматривает около 40 млн. евро на поддержку занятости работников отрасли, и около 83 миллионов евро – на компенсации за вынужденное прекращение работы заведений.

На одного работника предлагают выделять помощь в размере 1000 евро, если его заработная плата составляет минимум 2500 евро в течение трех месяцев после снятия карантина.

Предприятия отрасли могут претендовать на такую ​​помощь в соответствии с количеством работников, которые были заняты на полный рабочий день по состоянию на февраль 2020 года.

Объемы компенсации за вынужденное прекращение работы будут зависеть от того, насколько пострадала каждая отдельная компания.

Как сообщалось ранее, Финляндия планирует открыть рестораны с 1 июня. Также с этой даты позволят собираться группами до 50 человек.

Начальные и младшие средние школы будут открыты с 14 мая в соответствии с решением, объявленным на прошлой неделе. Также с этого дня планируют разрешить "необходимые путешествия" для сотрудников из соседних стран, которые являются частью Шенгенской зоны.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Финляндиясубсидиикарантинкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

Все новости...
Финляндия
Финляндия выделит около 105 млн евро на военную поддержку Украины
Банк в Финляндии разрешил Ротенбергу вывести активы незадолго до наложения санкций ЕС
Россияне начали продавать дачи в Финляндии после ужесточения ограничений на въезд в страну
Последние новости
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
Все новости...
Реклама: