До сих пор не оплатил залог: САП требует взять Микитася под стражу
Специализированная антикоррупционная прокуратура требует изменить меру пресечения с залога на содержание под стражей с возможностью внесения 100 млн гривен залога экс-депутату и бывшему президенту "Укрстроя" Максиму Микитасю.
Источник: пресс-служба САП
Детали: Учитывая грубое нарушение условий меры пресечения, 8 мая прокурор САП подал в Высший антикоррупционного суд ходатайство об изменении меры пресечения.
О дате рассмотрения указанного ходатайства будет сообщено дополнительно.
Что предшествовало: Микитась нарушил одно из обязательств, возложенных на него судом: встречался с 2 свидетелями. ВАКС решил применить к нему штрафные санкции: взыскать внесенный залог в доход государства и призначить новый. САП требовала арестовать Микитася, но ВАКС отказал.
Предыстория:
- Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен. В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД, позже реорганизованное в Нацгвардию, и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.
- В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева, возле станции метро "Красный хутор".
- 4 октября 2019 года Высший антикоррупционный суд избрал Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 миллиона гривен. 22 октября 2019 года Апелляционная палата Высшего