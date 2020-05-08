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До сих пор не оплатил залог: САП требует взять Микитася под стражу

Пятница, 8 мая 2020, 19:12

Специализированная антикоррупционная прокуратура требует изменить меру пресечения с залога на содержание под стражей с возможностью внесения 100 млн гривен залога экс-депутату и бывшему президенту "Укрстроя" Максиму Микитасю.

Источник: пресс-служба САП

Детали: Учитывая грубое нарушение условий меры пресечения, 8 мая прокурор САП подал в Высший антикоррупционного суд ходатайство об изменении меры пресечения.

О дате рассмотрения указанного ходатайства будет сообщено дополнительно.

Что предшествовало: Микитась нарушил одно из обязательств, возложенных на него судом: встречался с 2 свидетелями. ВАКС решил применить к нему штрафные санкции: взыскать внесенный залог в доход государства и призначить новый. САП требовала арестовать Микитася, но ВАКС отказал.

Предыстория: 

  • Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен. В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД, позже реорганизованное в Нацгвардию, и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.
  • В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева, возле станции метро "Красный хутор".
  • 4 октября 2019 года Высший антикоррупционный суд избрал Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 миллиона гривен. 22 октября 2019 года Апелляционная палата Высшего

Украинская правда
Темы: МикитасьАнтикоррупционная прокуратура


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