До сих пор не оплатил залог: САП требует взять Микитася под стражу

Специализированная антикоррупционная прокуратура требует изменить меру пресечения с залога на содержание под стражей с возможностью внесения 100 млн гривен залога экс-депутату и бывшему президенту "Укрстроя" Максиму Микитасю.

Источник: пресс-служба САП

Детали: Учитывая грубое нарушение условий меры пресечения, 8 мая прокурор САП подал в Высший антикоррупционного суд ходатайство об изменении меры пресечения.

О дате рассмотрения указанного ходатайства будет сообщено дополнительно.

Что предшествовало: Микитась нарушил одно из обязательств, возложенных на него судом: встречался с 2 свидетелями. ВАКС решил применить к нему штрафные санкции: взыскать внесенный залог в доход государства и призначить новый. САП требовала арестовать Микитася, но ВАКС отказал.

Предыстория: