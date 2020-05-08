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Евродепутат подчеркнул, почему западным лидерам важно не ехать на парад в Москву

Пятница, 8 мая 2020, 19:23
Евродепутат подчеркнул, почему западным лидерам важно не ехать на парад в Москву

Западным лидерам важно не участвовать в будущем параде победы в Москве, поскольку это будет воспринято Путиным как готовность "забыть" об оккупации Россией Крыма и Донбасса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил в речи ко Дню памяти и примирения евродепутат Витольд Ващиковский, глава делегации в Комитете ассоциации Украина-ЕС.

"Мы должны помнить, что участие западных лидеров в так называемом параде победы в Москве может быть расценено как их желание вернуться к "бизнесу как обычно", несмотря на продолжающуюся оккупацию Крыма и части территории Донбасса. Мы бы таким образом позволили Владимиру Путину праздновать свою версию истории, в его альтернативной реальности", - отметил Витольд Ващиковский.

В речи он упоминает, что Украина очень пострадала во время Второй мировой войны, а до того - от репрессивной политики советской власти.

Витольд Ващиковский отмечает, что в то время как Россия прибегла к военной агрессии и историческому реваншизму, чтобы не дать Украине двигаться своим путем, страны Европы подвергаются постоянным пропагандистским вбросам со стороны России с искривленным видением Второй мировой войны.

В частности, современная Россия пытается выставить себя силой, которая освободила Европу от нацистской Германии, умаляя роль западных союзников и других советских республик, включая Украину; "Забывая" о пакте Молотова-Риббентропа и о нападении СССР на Польшу, о "железном занавесе" над Центральной и Восточной Европой после завершения войны.

"Российская военная агрессия идет бок о бок с ее исторической пропагандой, и первое пытаются оправдать вторым. Наша коллективная способность отличить жертв от агрессоров - это не только о порядочности и опоре на факты. Недавний опыт показывает, что память о нашем прошлом таким, как оно было - критически важна для поддержания мира и стабильности в Европе", - подчеркнул он.

В России в связи с эпидемией коронавируса решили отложить проведение парада 9 мая, новая возможная дата - 3 сентября.

Напомним, президенты Литвы, Латвии и Эстонии 7 мая осудили тоталитарный советский режим и попытки России фальсифицировать историю.

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Темы: ЕвропарламентРосcияДень Победы
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