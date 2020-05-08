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Трое пенсионеров умерли от COVID-19 в пансионате под Киевом

Пятница, 8 мая 2020, 20:12

В доме престарелых в Киевской области, который работал нелегально, трое пенсионеров умерли от коронавируса. Полиция объявила подозрение женщине-директору заведения.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "Дом престарелых функционировал нелегально, с нарушением санитарных и эпидемических норм. Его директор, физическое лицо-предприниматель, с начала карантинных мероприятий по недопущению распространения коронавируса не обеспечила надлежащего ухода, оказания медицинской помощи, проведения врачебного осмотра и не приняла мер по изоляции больных".

Детали: Правоохранители узнали о нелегальном доме престарелых после того, как врач Броварской райбольницы сообщил, что в медучреждение привезли пенсионера с подозрением на инфекционное заболевание из села Зазимье.

Следователи полиции установили, что жители пансионата, несмотря на карантин, свободно передвигались по территории села без масок.

Также установлено, что к ним беспрепятственно приезжали родственники, посетители, один из которых и стал источником коронавирусной инфекции.

В результате нарушения карантина заболели COVID-19 более 10 пенсионеров, трое из которых умерли.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, повлекших гибель людей) УК. Директору пансионата грозит до 8 лет заключения.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиевская областьжертвыполиция


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