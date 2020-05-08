Венедиктова: Реформа продолжается, аттестация прокуроров возобновится после карантина
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уверяет, что реформа прокуратуры не остановлена, а аттестация прокуроров возобновится после завершения карантина.
Источник: видеокомментарии генпрокурора на странице ОГУ на YouTube
Прямая речь: "Ответственность за реформирование органов генпрокуратуры возложена на генерального прокурора, поэтому моя задача минимизировать негативные последствия аттестации, чтобы не допустить возможных новых ошибок при аттестации региональных и местных прокуратур, предотвратить кадровый коллапс и предупредить очередной шквал судебных исков с возмещением миллионных взысканий с бюджета государства.
Именно поэтому сейчас совместно с советом прокуроров и международными партнерами готовятся критерии оценки соответствия прокурора требованиям профессиональной компетентности, этики и добродетели.
Жаль, что это расценивается отдельными деятелями как остановка реформы. Это надуманно. Аттестация прокуроров региональных прокуратур продолжится сразу после завершения карантина. Сейчас идет работа по созданию кадровых комиссий".
Детали: Венедиктова напомнила, что сейчас в судах находится более 600 исков к Офису генпрокурора от уволенных прокуроров, не прошедших аттестацию. Кроме того, нардепы обратились с конституционным представлением о конституционности закона Украины, которым предусмотрена реформа органов прокуратуры.
По словам Венедиктовой, из-за непрохождения аттестации в прокуратурах регионов уже уволено более 30% прокуроров, что "может дестабилизировать работу не только отдельно взятой прокуратуры, но и существенно повлиять на функционирование правоохранительной системы в целом".
Она также добавила, что комиссия по отбору руководящего состава ОГУ по закону формируется генпрокурором. Такая комиссия состоит из 7 человек: 4 прокуроров, а также из представителей вузов и научных учреждений или лиц, делегированных международными неправительственными организациями и дипломатическими миссиями с их согласия.
Венедиктова отметила, что наполнение прокуратуры – "срочный процесс, который нельзя поставить на паузу".
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Предыстория:
- Верховная Рада 17 марта назначила на должность генерального прокурора Ирину Венедиктову.
- 5 мая Центр противодействия коррупции сообщил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова издала приказ, которым из процесса очистки ГПУ выбросила представителей международных партнеров и общественность, и теперь прокуроров фактически будут назначать прокуроры.
- Также сообщалось, что Венедиктова своим приказом положила исполнение обязанностей прокурора города Киева на Романа Говду, который занимал эту должность до декабря 2019 года и был уволен Рябошапкой.
- Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что президент Владимир Зеленский уничтожает реформу прокуратуры, поскольку руками своего генпрокурора Ирины Венедиктовой возвращает на должности старых прокуроров, не прошедших аттестации.