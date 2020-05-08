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В Днепровском апелляционном суде вспышка COVID-19

Пятница, 8 мая 2020, 22:16

Вспышку коронавируса зафиксировали в Днепровском апелляционном суде, председатель суда просит о срочном тестировании всех работников.

Источник: пресс-служба суда со ссылкой на председателя суда Наталью Деркач

Прямая речь: "Просим принять меры для проведения срочного тестирования всех работников суда для своевременного изолирования всех инфицированных COVID-19. Важно не только обезопасить судей и работников аппаратов судов от распространения вируса, но и самих посетителей судов".

Детали: Отмечается, что сейчас у четырех работников аппарата суда подтвердили коронавирус.

Также сообщается, что с начала карантина было сокращено посещение здания суда гражданами и установлен особый режим работы.

Однако суд до сих пор работает в штатном режиме. Поэтому Деркач направила срочное обращение в Департамент здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации, чтобы в суде протестовали всех работников.

Украинская правда

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Темы: Днепропетровская областьДнепрсудкоронавирус
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