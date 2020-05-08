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Эпидемия в Британии: погибших за сутки более 600, число новых больных снижается

Пятница, 8 мая 2020, 22:44

За последние сутки в Великобритании от коронавируса умерло на сотню больше больных, чем накануне. В то же время, новых случаев заражения – меньше.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, такие данные обнародовали во время ежедневного правительственного брифинга по ситуации с коронавирусом.

За последние сутки от коронавируса в Великобритании умерли 626 больных. Это почти на сотню больше, чем 539 вчера, но примерно на уровне предыдущих двух дней (649 и 693).

Напомним, вчера представители органов здравоохранения отметили, что ежедневное количество умерших от коронавируса, по средним недельным показателям, снизилось уровня конца марта

Количество новых заражений коронавирусом за последние 24 часа выросло на 4 649, что меньше, чем в предыдущие два дня, но примерно на уровне показателей прошлой недели.

"Мы видим, что объемы тестирования растут, но при этом нет стремительного роста количества новых случаев. Это указывает на то, что люди соблюдают меры дистанцирования, и что эти меры работают", - отметил во время брифинга медицинский директор Национальной службы здоровья Англии Стефен Повис.

Вчера в Британии провели более 97 тысяч тестов, почти достигнув поставленной правительством цели в 100 тысяч тестов в день. В предыдущие дни этот показатель был существенно меньше.

По последним данным Департамента здравоохранения и социальной защиты, с начала эпидемии в Великобритании зарегистрировали 211 364 подтвержденных случаев коронавируса, умерли 31 241 больных.

Тест на коронавирус сдали уже более 1,2 миллиона британцев.

Темы: Великобританиякоронавирусэпидемия
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