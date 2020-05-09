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Порошенко считает, что евроатлантический курс Украины существует только на бумаге

Суббота, 9 мая 2020, 00:22
Порошенко считает, что евроатлантический курс Украины существует только на бумаге
Фото: УП

Пятый президент и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что смена власти отдалила возможность вступления Украины в НАТО и Европейский Союз.

Источник: выступление Порошенко во время Международной конференции "Мир и война", передает пресс-служба "ЕС"

Дословно: "Он отметил, что смена власти, которая произошла в прошлом году, к сожалению, отдалила перспективу членства Украины в НАТО и Европейском Союзе. Преданность этому курсу остается только на бумаге, но за двенадцать месяцев – ни одного конкретного шага, констатирует пятый Президент".

Детали: Порошенко утверждает, что новая власть приостановила процесс евроинтеграции.

"Не хотят, не могут, не знают как, или на Путина оглядываются. Версии разные, но точно видно, что процесс, как минимум, поставленный новой властью на паузу", – заявил лидер партии.

В то же время, пятый президент обещает, что "Евросолидарнисть" не даст свернуть с евроатлантического курса.

"Но есть и хорошие новости. Украинская оппозиция, олицетворенная "Европейской Солидарностью", стоит на твердых евроатлантические позициях, и никто нас с этого пути не свернет. А, главное, как показывают опросы общественного мнения, большинство украинцев поддерживают и вступление Украины в ЕС, и членство в НАТО, потому что понимают, что только там – гарантия безопасности страны и каждого ее гражданина", – сказал Порошенко.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоевроинтеграцияНАТОЕС
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