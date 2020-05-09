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Без карантина было бы более 220 тысяч больных COVID-19 – Ляшко

Суббота, 9 мая 2020, 02:58

Главный государственный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что без введения карантина заболеть коронавирусом могли бы 220-240 тысяч граждан.

Источник: Ляшко в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Но у нас есть ряд прогнозов. Прогнозов, которые были разработаны еще до того, как мы ввели карантин. С экспертами Всемирного банка мы садились и просчитывали модель, которая была использована в Китае, Великобритании, Италии.

И если бы мы не внедряли карантинных мероприятий, по прогнозам, у нас бы сегодня было где-то 220-240 тысяч больных коронавирусной болезни".

Детали: Ляшко уверяет, что именно благодаря карантину в Украине сейчас оптимистичная картина распространения болезни, с которой способна справиться медицинская система.

"За счет того, что мы вовремя ввели карантинные меры, имеем оптимистичную картину, с которой справляется система здравоохранения в том ее виде, в котором она существует, справляется с эпидемией в данный момент времени", – говорит санврач.

Кроме того, по сценарию при котором больными только  коронависом были более 220 тысяч, могла бы возрасти летальность от других болезней, поскольку медицинская система не способна обслуживать такое количество больных одновременно.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • В Украине за минувшие сутки зафиксировано 504 новых случая заболевания коронавирус, 21 человек умер, но 310 пациентов выздоровели.
  • За время пандемии подтверждено 14195 случаев COVID-19.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Минздравкоронавирусмедицина


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