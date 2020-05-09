На Ровенщине число случаев коронавируса превысило 900

За все время распространения коронавируса в Ровенской области подтвердили 908 заражений коронавирусом, только 8 мая обнаружили 27 новых случаев.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook

Детали: Отмечается, что среди больных – 202 медика. Кроме того, заболевание диагностировали у 44 детей. Возраст больных от 9 до 70 лет.

Жертвами коронавируса стали 19 жителей области. В то же время вылечились уже 165 человек.

"Сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре и Центре общественного здоровья 526 образцов", – сообщил Коваль.

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Напомним: