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Коронавирус не покидает Буковину: за день 82 новых случая

Суббота, 9 мая 2020, 04:20
Коронавирус не покидает Буковину: за день 82 новых случая

В Черновицкой области 8 мая подтвердили 82 новых случая инфицирования коронавирусом, всего в области – 2179 заражений.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в Facebook

Прямая речь: "На Буковине сегодня, 8 мая, официально подтверждено еще 82 случая заражения коронавируса, 35 из них – в Черновцах. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2179 человек".

Детали: В этот же день выздоровели 19 жителей области. В целом на Буковине вылечились 317 человек.

Лабораторный центр исследовал 376 новых образцов.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • В Украине за минувшие сутки зафиксировано 504 новых случая заболевания коронавирус, 21 человек умер, но 310 пациентов выздоровели.
  • За время пандемии подтверждено 14195 случаев COVID-19.

Украинская правда
Темы: Черновицкая областькоронавирус
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