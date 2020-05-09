Коронавирус не покидает Буковину: за день 82 новых случая
Суббота, 9 мая 2020, 04:20
В Черновицкой области 8 мая подтвердили 82 новых случая инфицирования коронавирусом, всего в области – 2179 заражений.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в Facebook
Прямая речь: "На Буковине сегодня, 8 мая, официально подтверждено еще 82 случая заражения коронавируса, 35 из них – в Черновцах. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2179 человек".
Детали: В этот же день выздоровели 19 жителей области. В целом на Буковине вылечились 317 человек.
Лабораторный центр исследовал 376 новых образцов.
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Напомним:
- В Украине за минувшие сутки зафиксировано 504 новых случая заболевания коронавирус, 21 человек умер, но 310 пациентов выздоровели.
- За время пандемии подтверждено 14195 случаев COVID-19.
Украинская правда