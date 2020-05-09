В МИД рассказали, сколько украинцев лечатся от COVID-19 за рубежом

По последним данным, 146 украинских граждан получают лечение от коронавируса за пределами страны.

Источник: Министерство иностранных дел в Facebook

Детали: Больше всего наших граждан лечатся в Италии – 121 человек. Также 6 украинцев болеют COVID-19 в Чехии, 4 – в Германии, 3 - в Австрии, по 2 – в США и Швеции.

В то же время побороли заболевания 62 гражданина Украины. В частности, 22 украинца вылечились в Греции, 6 – в Польши, 5 – в Испании.

Умерли за рубежом 8 наших граждан.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: