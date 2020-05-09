Помощница дочери Трампа заболела коронавирусом – CNN

Личная помощница Иванки Трамп, дочери президента США, заболела коронавирусной инфекцией.

Источник: CNN со ссылкой на собственный источник

Детали: Больная уже несколько дней не находится возле Иванки Трамп. По словам источника телеканала, помощницу протестовали на всякий случай, хотя она не имела присущих заболеванию симптомов.

Кроме Иванки Трамп, на коронавирус протестировали и ее мужа Джареда Кушнера. В обоих результаты оказались отрицательными.

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Напомним: