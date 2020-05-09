Все разделы
Укр / Рус

Помощница дочери Трампа заболела коронавирусом – CNN

Суббота, 9 мая 2020, 06:26

Личная помощница Иванки Трамп, дочери президента США, заболела коронавирусной инфекцией.

Источник: CNN со ссылкой на собственный источник

Детали: Больная уже несколько дней не находится возле Иванки Трамп. По словам источника телеканала, помощницу протестовали на всякий случай, хотя она не имела присущих заболеванию симптомов.

Кроме Иванки Трамп, на коронавирус протестировали и ее мужа Джареда Кушнера. В обоих результаты оказались отрицательными.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • Президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса будут ежедневно тестировать на коронавирус.
  • Член военно-морского флота США, который служит одним из личных камердинеров президента Дональда Трампа, дал положительный результат на коронавирус.

Украинская правда
Темы: СШАТрампкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Коронавирус не покидает Буковину: за день 82 новых случая

фотоБанда сбушников и полицейских похищала предпринимателей для выкупа

Кличко нашел Саакашвили работу в Киеве

Карантин: У Кличко по пунктам рассказали, что можно, а что нет с 12 мая

ОПЗЖ зарегистрировала законопроект, чтобы позволить георгиевскую ленту

Кличко: Можем снова вернуть строгий карантин

Все главные новости...
США
В США рекордный рост безработицы за месяц со времен Великой Депрессии
Кулеба: Я бы отдал отношения Украины с США в химчистку
Госдеп похвалил Украину за попытки мирного урегулирования на Донбассе
Последние новости
06:26
Помощница дочери Трампа заболела коронавирусом – CNN
05:28
В МИД рассказали, сколько украинцев лечатся от COVID-19 за рубежом
04:20
Коронавирус не покидает Буковину: за день 82 новых случая
03:36
На Ровенщине число случаев коронавируса превысило 900
02:58
Без карантина было бы более 220 тысяч больных COVID-19 – Ляшко
02:18
Пандемия: Количество случаев заражения превысило 4 миллиона
02:07
Венедиктова отвела себя от дела Стерненка, но юристы не знают о такой процедуре
01:33
Арахамия: Сенсорная кнопка для нардепов – дорогое удовольствие
00:53
Саакашвили оценил работу Антикорсуда и НАБУ
00:22
Порошенко считает, что евроатлантический курс Украины существует только на бумаге
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!