Помощница дочери Трампа заболела коронавирусом – CNN
Суббота, 9 мая 2020, 06:26
Личная помощница Иванки Трамп, дочери президента США, заболела коронавирусной инфекцией.
Источник: CNN со ссылкой на собственный источник
Детали: Больная уже несколько дней не находится возле Иванки Трамп. По словам источника телеканала, помощницу протестовали на всякий случай, хотя она не имела присущих заболеванию симптомов.
Кроме Иванки Трамп, на коронавирус протестировали и ее мужа Джареда Кушнера. В обоих результаты оказались отрицательными.
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Напомним:
- Президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса будут ежедневно тестировать на коронавирус.
- Член военно-морского флота США, который служит одним из личных камердинеров президента Дональда Трампа, дал положительный результат на коронавирус.
Украинская правда