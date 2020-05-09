Главные новости пятницы и ночи: правки к "антиколомойскому" законопроекту, Грузия отзывает посла

Финансовый комитет Верховной Рады утвердил сокращенную таблицу поправок к "антиколомойскому" законопроекту, Грузия отзывает своего посла в Киеве для консультаций из-за Саакашвили – актуальные новости 8 мая.

О коронавирусе и карантине

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 504 новых случая заболевания коронавирусом, 21 человек умер, но 310 пациентов выздоровели.

Во Львовской области третий день подряд растет и бьет рекорды количество новых случаев заболевания COVID-19, за сутки 7 мая - 65 новых случаев заражения.

Между тем комиссия по чрезвычайным ситуация Киева приняла условия работы летних площадок кафе, кофеен и ресторанов. Условия труда следующие: расстояние между столиками должно быть полтора метра, не более двух посещающих за одним столиком без учета детей до 14 лет а персонал должен иметь средства защиты.

А мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что столица постепенно снимает ограничения, введенные Кабмином из-за коронавируса, и готовится запускать городской транспорт, но может вернуться и к жесткому карантину, если будет вспышка болезни.

Об "антиколомойском" законе

Финансовый комитет Верховной Рады утвердил сокращенную таблицу правок к "антиколомойскому" законопроекту о банках и рекомендовал парламенту принять его во втором чтении и в целом.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное пленарное заседание на 13 мая, на нем, среди прочего, планируют провести час вопросов к правительству и заслушать доклад главы Национального банка. Среди ключевых вопросов – проект "антиколомойского" закона.

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко уверен, что на внеочередном пленарном заседании в среду народные депутаты примут в целом банковский законопроект.

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