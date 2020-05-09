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В Харькове ночью провели акцию ко Дню памяти и Дня победы

Суббота, 9 мая 2020, 08:46
В Харькове ночью провели акцию ко Дню памяти и Дня победы

Ночная акция "Первая минута мира" в честь Дня памяти и примирения и 75-й годовщины победы над нацизмом состоялась в центре Харькова.

Источник: Укринформ

 

Детали: Акция прошла в ночь на субботу на площади Свободы у волонтерской палатки "Все для победы".

Более трех десятков активистов патриотических общественных организаций зажгли свечи в 23:01 как напоминание о том, что именно в это время 8 мая 1945 года после подписания пакта о безоговорочной капитуляции нацистской Германии в Европе закончилась Вторая мировая война.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

 

Агентство отмечает, что акция прошла при полном соблюдении правил карантина – все участники были в масках и стояли друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метра.

В то же время, как видно из опубликованных фото, участники акции стояли на меньшем расстоянии, а некоторые из них не одевали маски.

 

Одна из организаторов акции, руководитель Северо-Восточного регионального отдела Украинского Института национальной памяти Мария Тахтаулова напомнила, что Украина присоединилась к международной акции "Первая минута мира" в 2015 году, и с тех пор она проходит в разных городах страны.

Украинская правда

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Темы: ХарьковакцииДень Победы
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