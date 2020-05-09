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Президент уже успел возложить цветы в Киеве и на Закарпатье

Суббота, 9 мая 2020, 09:01
Офис президента

Президент Владимир Зеленский в субботу на Закарпатье почтил память погибших воинов, освобождавших Украину от нацистских оккупантов.

Источник: Офис президента

Детали: Сообщается, что Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Закарпатскую область.

Он посетил мемориальный комплекс "Холм Славы" с могилами воинов, погибших в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов во Второй мировой войне. Зеленский возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших воинов.

Прямая речь Зеленского: "На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, - главное не громкость, а искренность. И наша победа – у каждого в сердце".

Детали: Вместе с тем, ранее в субботу Офис президента сообщил, что Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня в парке Вечной Славы в Киеве.

Что предшествовало: 8 мая президент Владимир Зеленский посетил мемориальный комплекс "Украина – освободителям" в пгт Меловое Луганской области, которое разделено границей между Украиной и Россией.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийКиевЗакарпатьеДень Победы


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