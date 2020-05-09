Президент уже успел возложить цветы в Киеве и на Закарпатье

Президент Владимир Зеленский в субботу на Закарпатье почтил память погибших воинов, освобождавших Украину от нацистских оккупантов.

Источник: Офис президента

Детали: Сообщается, что Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Закарпатскую область.

Он посетил мемориальный комплекс "Холм Славы" с могилами воинов, погибших в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов во Второй мировой войне. Зеленский возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших воинов.

Прямая речь Зеленского: "На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, - главное не громкость, а искренность. И наша победа – у каждого в сердце".

Президент України Володимир Зеленський ушанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні хвилиною мовчання та поклав квіти біля Вічного вогню, що у столичному парку Вічної Слави. pic.twitter.com/JGjYEn5UUG — Офіс Президента (@APUkraine) May 9, 2020

Детали: Вместе с тем, ранее в субботу Офис президента сообщил, что Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня в парке Вечной Славы в Киеве.

Что предшествовало: 8 мая президент Владимир Зеленский посетил мемориальный комплекс "Украина – освободителям" в пгт Меловое Луганской области, которое разделено границей между Украиной и Россией.