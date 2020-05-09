Все разделы
Укр / Рус

Число жертв коронавируса во Франции превысило 26 тысяч

Суббота, 9 мая 2020, 10:31

Общее количество жертв пандемии коронавируса во Франции достигло 26 230 человек.

Об этом в пятницу сообщило Главное управление здравоохранения Франции, пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFM-TV.

За последние сутки от последствий болезни умерли 243 человека.

Количество тяжелобольных пациентов сократилось на 93 человека. В пятницу в реанимационных отделениях Франции остаются 2 868 пациентов с COVID-19.

В общем 22 724 человека сейчас госпитализированы из-за заражения, в том числе 510 новых пациентов за последние 24 часа.

С начала пандемии во Франции подтверждено 138 211 случаев заражения COVID-19, из них за минувшие сутки - 642.

Более 55 тысяч человек вылечились и выписаны из больниц, из них за минувшие сутки - 755.

Франция планирует ослабить жесткий карантин 11 мая, когда людям будет разрешено выезжать на расстояние до 100 км от своего дома. С этого дня ношения масок в общественном транспорте будет обязательным.

Темы: Франциякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Три области не отчитались о надбавках медикам, остальные выплатили мало – Степанов

Коронавирус в Украине: за сутки 515 случаев и 15 смертей

В Харькове ночью провели акцию ко Дню памяти и Дня победы

Коронавирус не покидает Буковину: за день 82 новых случая

Арахамия: Сенсорная кнопка для нардепов – дорогое удовольствие

фотоБанда сбушников и полицейских похищала предпринимателей для выкупа

Все главные новости...
Франция
Коронавирус во Франции: снижается число новых случаев и количество смертей
В Париже прошла церемония прощания с погибшим украинцем из Иностранного легиона
Макрон пообещал поддержку сотрудникам культуры на фоне пандемии
Последние новости
10:31
Число жертв коронавируса во Франции превысило 26 тысяч
10:12
Три области не отчитались о надбавках медикам, остальные выплатили мало – Степанов
09:36
Коронавирус в Украине: за сутки 515 случаев и 15 смертей
09:18
фотоВ Киеве полиция осматривает участников мероприятий ко Дню победы
09:01
Президент уже успел возложить цветы в Киеве и на Закарпатье
08:46
В Харькове ночью провели акцию ко Дню памяти и Дня победы
08:22
На Ровенщине из-за коронавируса "закрыли" еще одно село
08:00
Главные новости пятницы и ночи: правки к "антиколомойскому" законопроекту, Грузия отзывает посла
07:15
Наемники на Донбассе не прекращают обстрелы: ранены 4 военных
06:26
Помощница дочери Трампа заболела коронавирусом – CNN
Все новости...