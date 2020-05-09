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Число жертв коронавируса во Франции превысило 26 тысяч

Суббота, 9 мая 2020, 10:31
Число жертв коронавируса во Франции превысило 26 тысяч

Общее количество жертв пандемии коронавируса во Франции достигло 26 230 человек.

Об этом в пятницу сообщило Главное управление здравоохранения Франции, пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFM-TV.

За последние сутки от последствий болезни умерли 243 человека.

Количество тяжелобольных пациентов сократилось на 93 человека. В пятницу в реанимационных отделениях Франции остаются 2 868 пациентов с COVID-19.

В общем 22 724 человека сейчас госпитализированы из-за заражения, в том числе 510 новых пациентов за последние 24 часа.

С начала пандемии во Франции подтверждено 138 211 случаев заражения COVID-19, из них за минувшие сутки - 642.

Более 55 тысяч человек вылечились и выписаны из больниц, из них за минувшие сутки - 755.

Франция планирует ослабить жесткий карантин 11 мая, когда людям будет разрешено выезжать на расстояние до 100 км от своего дома. С этого дня ношения масок в общественном транспорте будет обязательным.

Темы: Франциякоронавирус
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