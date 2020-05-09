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В Киеве за сутки 50 новых случаев COVID-19 и две смерти

Суббота, 9 мая 2020, 11:07

За прошедшие сутки в Киеве выявлено 50 новых случаев коронавируса, два человека умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Дословно: "За прошедшие сутки заболевания лабораторно подтвердили еще у 50 человек. Среди них – 12 медиков. За прошедшие сутки в Киеве 2 летальных случая.

На сегодня в столице уже 1771 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Умерли 34 человека".

Детали: За минувшие сутки заболели: 21 женщина в возрасте от 34 до 76 лет, 26 мужчин в возрасте от 17 до 79 лет, 1 девочка в возрасте 7 лет и 2 парня в возрасте 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 22 пациента. Остальные – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 7 человек. Всего коронавирус преодолели 134 жителя столицы.

Справка: По состоянию на утро 9 мая в Украине зафиксировано 14 710 случаев коронавируса, из них 515 за минувшие сутки.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: Виталий КличкоКиевкоронавирус


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