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Офицер из Кремля умер от коронавируса – росСМИ

Суббота, 9 мая 2020, 11:35
Офицер из Кремля умер от коронавируса – росСМИ

Майор Федеральной службы охраны РФ, помощник дежурного комендатуры Кремля Алексей Титов умер от коронавируса.

Источник: "Медуза" со ссылкой на источник в ФСО и двух знакомых Титова, Стопкоронавирус.рф

Детали: Издание сообщает, что 42-летний майор умер от пневмонии 30 апреля в госпитале ФСБ, а уже после смерти его родным пришел положительный результат теста на COVID-19.

При этом знакомый Титова рассказал "Медузе", что на протяжении двух дней – 26 и 27 апреля – тот пытался вызвать "скорую" по московскому единому номеру вызова экстренных служб 112, но ему отказывали под предлогом недостаточно острых симптомов.

Прямая речь источника: "В итоге 28 апреля, после звонка Титова на работу и доклада о том, что он уже умирает, ему нашли ведомственную машину — санитарный автомобиль президентского полка — и на ней отвезли его в госпиталь ФСБ в 1-м Пехотном переулке. Там поставили диагноз – двусторонняя пневмония – и взяли мазок на коронавирус. 29 апреля его ввели в искусственную кому".

Детали: В кратком некрологе под фотографией в столовой для сотрудников ФСО, с которым ознакомилась "Медуза", говорится, что Титов прослужил в Кремле в общей сложности 24 года. С 1996-го по 1998-й — во время срочной службы в Президентском полку, а потом еще 22 года на различных должностях в комендатуре Московского Кремля ФСО России.

Тело офицера кремировали 3 мая в морге при Центральном военном госпитале ФСБ. Позже его прах должны выдать родственникам, уточнил собеседник "Медузы" в ФСО.

По его словам, тестирование на COVID-19 для сотрудников ведомства в Кремле не проводится. В ФСО регулярное тестирование проходят только сотрудники, лично охраняющие президента и других важных лиц, перед этим живущие две недели в карантине на ведомственной базе, уточнил источник в спецслужбе.

Вместе с тем, в РФ за сутки 8 мая зафиксировано 10 817 случаев коронавируса, из которых 5 667 в Москве.

Умерло в РФ за сутки 104 человека, в Москве – 54.

Всего в России по состоянию на 9 мая подтверждено 198 676 случаев коронавируса. 1 827 человек умерло, 31 916 – выздоровело.

Украинская правда

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Темы: Росcиякоронавирус
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