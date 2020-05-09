Президент Владимир Зеленский отмечает, что никто не может приватизировать победу над нацизмом и говорить, что она могла произойти и без украинцев.

Источник: обращение президента по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне

Прямая речь: "Более семи миллионов украинцев в составе антигитлеровской коалиции противодействовали нацизму как на родной земле, так и на разных континентах планеты.

Несомненно, человеческий подвиг не имеет паспорта. Но вклад украинцев в победу над нацизмом – огромен. И сегодня никто не может приватизировать победу. Говорить, что она могла произойти и без украинцев. Мы не должны этого забывать, стесняться и дарить кому-то подвиги своих украинских героев".

Детали: Президент также объявил о проекте мемориальных символов, в рамках которого в Украине должно быть установлено четыре колокола, в том числе в оккупированных сейчас Донецке и Симферополе.

Прямая речь: "Сегодня с верой в нашу цель я объявляю о проекте мемориальных символов. В рамках него мы хотим установить в Украине четыре колокола.

Вчера я был на Луганщине, у первого поселка, где в 42-м году началось освобождение Украины. И там будет установлен первый колокол – Колокол Памяти.

Сегодня я на Закарпатье, рядом с местом, где завершилось изгнание захватчиков. Здесь будет установлен Колокол Победы.

Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будет установлено еще два колокола: Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства – в Симферополе.

И в момент, когда в Украине наступит мир и мы вернем своих людей и свою землю, четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины".