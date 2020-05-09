На Кировоградщине от COVID-19 умерли братья-врачи
В Кировоградской области от коронавируса умер 63-летний врач детской областной больницы с Кропивницкого. Раньше от COVID-19 умер его старший брат, который также работал врачом.
Источник: Кировоградская ОГА
Прямая речь председателя ОГА Андрея Балоня: "Мужчина находился в областной больнице на госпитализации. Долгое время был на искусственной вентиляции легких.
Есть основания полагать, что умерший мужчина заразился во время общения со старшим братом – врачом Центра экстренной медицинской помощи, который также умер от коронавируса 17 апреля. Медики не смогли спасти его жизнь".
Справка: По состоянию на утро 9 мая в Кировоградской области подтверждено 411 случаев коронавируса.
Всего в Украине зафиксировано 14 710 случаев коронавируса, из них 515 за минувшие сутки.
Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире