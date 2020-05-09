В Парк славы в Киеве пришли десятки людей, там проводят дезинфекцию

В мероприятиях по случаю Дня победы в столичном Парке Вечной Славы приняли участие десятки людей.

Источник: hromadske, ГСЧС, Укринформ

Детали: Как сообщает hromadske, в субботу в Парке Вечной Славы состоялось шествие и возложение цветов к мемориалу.

Организаторы мероприятия – ОО "Общественная солидарность" и Киевская городская организация ветеранов.

Несмотря на карантин, десятки людей возлагали цветы у мемориала.

На акцію до Дня перемоги над нацизмом у Києві чоловік прийшов у пілотці СРСР — поліція попросила зняти її та віддати для складання протоколу. Але чоловік відмовився віддавати головний убір pic.twitter.com/UeAhUxWqwz — hromadske (@HromadskeUA) May 9, 2020

В частности, на акцию ко Дню Победы человек пришел в пилотке СССР. Полиция попросила снять ее и отдать для составления протокола, но мужчина отказался отдавать головной убор.

У Києві, попри карантин, влаштували акцію до Дня перемоги над нацизмом, покладали квіти до меморіалу у Парку Слави. А потім прийшли люди у захисних костюмах та продезінфікували територію pic.twitter.com/QFXubdcZp0 — hromadske (@HromadskeUA) May 9, 2020

Сообщается также, что во время мероприятий люди в защитных костюмах дезинфицировали территорию.

Вместе с тем, пресс-служба ГСЧС сообщила, что 9 мая на Аллее Героев Крут и на территории парка Вечной Славы каждый час проводятся мероприятия по дезинфекции с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.

гсчс

В то же время пресс-секретарь Печерского райуправления полиции Киева Оксана Тищенко сообщила Укринформу, что столкновений во время акций в субботу возле Парка Славы не было.

Что предшествовало: В субботу утром киевская полиция усилила меры безопасности во время мероприятий, которые запланированы 9 мая.