Все разделы
Укр / Рус

В Парк славы в Киеве пришли десятки людей, там проводят дезинфекцию

Суббота, 9 мая 2020, 13:36
Укринформ

В мероприятиях по случаю Дня победы в столичном Парке Вечной Славы приняли участие десятки людей.

Источник: hromadske, ГСЧС, Укринформ

Детали: Как сообщает hromadske, в субботу в Парке Вечной Славы состоялось шествие и возложение цветов к мемориалу.

Организаторы мероприятия – ОО "Общественная солидарность" и Киевская городская организация ветеранов.

Несмотря на карантин, десятки людей возлагали цветы у мемориала.

В частности, на акцию ко Дню Победы человек пришел в пилотке СССР. Полиция попросила снять ее и отдать для составления протокола, но мужчина отказался отдавать головной убор.

Сообщается также, что во время мероприятий люди в защитных костюмах дезинфицировали территорию.

Вместе с тем, пресс-служба ГСЧС сообщила, что 9 мая на Аллее Героев Крут и на территории парка Вечной Славы каждый час проводятся мероприятия по дезинфекции с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.

 
гсчс

В то же время пресс-секретарь Печерского райуправления полиции Киева Оксана Тищенко сообщила Укринформу, что столкновений во время акций в субботу возле Парка Славы не было.

 
 

Что предшествовало: В субботу утром киевская полиция усилила меры безопасности во время мероприятий, которые запланированы 9 мая. 

Украинская правда
Темы: День ПобедыКиевакции


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Парк славы в Киеве пришли десятки людей, там проводят дезинфекцию

фотоЛукашенко просит не осуждать Беларусь за парад во время пандемии

Зеленский вспомнил давние слова Путина о победе без украинцев

В Киеве за сутки 50 новых случаев COVID-19 и две смерти

Три области не отчитались о надбавках медикам, остальные выплатили мало – Степанов

Коронавирус в Украине: за сутки 515 случаев и 15 смертей

Все главные новости...
День Победы
Лукашенко просит не осуждать Беларусь за парад во время пандемии
Зеленский вспомнил давние слова Путина о победе без украинцев
В Киеве полиция осматривает участников мероприятий ко Дню победы
Последние новости
13:36
В Парк славы в Киеве пришли десятки людей, там проводят дезинфекцию
13:15
На Кировоградщине от COVID-19 умерли братья-врачи
13:06
ЕС заявил, что уже не будет таким, как раньше
12:59
На станции "Академик Вернадский" впервые умер украинец
12:51
Stolitsa Group собирается купить более 50% киевского рынка "Столичный"
12:41
фотоЛукашенко просит не осуждать Беларусь за парад во время пандемии
12:25
В Украину самолетами вернули еще 700 украинцев, большинство из Европы
12:22
Прогноз J.P. Morgan: падение ВВП на 5,1% в 2020 году и рост на 6,3% в 2021
12:03
Зеленский вспомнил давние слова Путина о победе без украинцев
11:44
Премьер Грузии рассказал о действиях в ответ на назначение Саакашвили
Все новости...