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9 мая в Одессе: хулиганство, нападение на журналистку, остановка автопробега

Суббота, 9 мая 2020, 14:36
Думская

Полиция в Одессе составила 4 админпротокола на людей, которые принимали участие в мероприятиях ко Дню Победы.

Источник: полиция области, "Думская", Радио Свобода

Детали: Как сообщили в полиции, одессит 1984 г.р. на Аллее Славы вел себя агрессивно, нецензурно ругаясь и не реагируя на законные требования правоохранителей.

В отношении него составили протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, еще один протокол за мелкое хулиганство на Аллее Славы составили по 50-летнего одессита.

Два протокола составлено по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Так, на Аллее Славы полицейские остановили 29-летнего одессита с георгиевской лентой на одежде. Кроме того, составили протокол на жительницу Приморского района, которая вывесила на своем балконе георгиевскую ленту.

Вместе с тем, "Думская" сообщает, то любители России на Аллее славы выкрикивали провокационные лозунги, орали о скором явлении "вежливых людей" (то есть российских оккупантов), оскорбляли полицейских и журналистов.

 
Думская

Несколько агрессивно настроенных граждан напали на репортера "Думской" Алену Балабу, которая пыталась помочь полицейским, требовавшим от одной из пришедших к памятнику Неизвестному матросу снять ленту, похожую на георгиевскую.

 
Думская

В то же время, как сообщает Радио Свобода, в Одессе с автопробега в честь 9 мая, который проводила партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", сняли партийные флаги и флаги, напоминающие советские.

 
Радио Свобода

Несколько десятков автомобилей были заблокированы полицией и активистами на Одесском морском вокзале. После переговоров с правоохранителями, которые продолжались более часа, машины начали пропускать по одной с интервалом в 5-10 минут.

В полиции подтвердили, что автопробег был остановлен из-за запрета массовых мероприятий.

Украинская правда
Темы: ОдессаДень Победыполиция


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