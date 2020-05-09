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Митрополит Онуфрий с Новинским без масок помолились в Парке славы

Суббота, 9 мая 2020, 15:00
Митрополит Онуфрий с Новинским без масок помолились в Парке славы
Радио Свобода

Утром 9 мая глава УПЦ (Московского патриархата) митрополит Онуфрий и около 10 священников и монахов возложили цветы к Вечному огню в Парке славы в Киеве.

Источник: Радио Свобода

 

Детали: Представители УПЦ МП также отслужили в Парке славы памятный молебен по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

К ним присоединился том числе и оппозиционный народный депутат Вадим Новинский, а после завершения богослужения все они пошли в Киево-Печерскую лавру.

Как видно из опубликованных фото, Новинский был вообще без маски, а у Онуфрия она была приспущена на подбородок.

 

В пресс-служба полиции Киева Радио Свобода заявили, что пока не имеют детальной информации о молебне с участием представителей Киево-Печерской лавры, и по их данным, всего 9 мая в столице проходит без существенных нарушений.

Предыстория:

  • Киево-Печерская лавра от 5 апреля закрыта на карантин. Коронавирус обнаружили более чем у 100 человек на территории лавры, в частности у священников, монахов, студентов расположенной там Киевской духовной академии и в ее ректора, епископа Сильвестра.
  • Ранее депутат Вадим Новинский сообщал, что у него обнаружили коронавирус, на днях он сделал заявление о том, что уже выздоровел.
  • По данным СМИ, в прошлом месяце коронавирус обнаружили и у митрополита Онуфрия, однако церковь официально этого не подтвердила.

Украинская правда

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Темы: церковьДень ПобедыкоронавирусКиевакции
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