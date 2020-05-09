Митрополит Онуфрий с Новинским без масок помолились в Парке славы

Утром 9 мая глава УПЦ (Московского патриархата) митрополит Онуфрий и около 10 священников и монахов возложили цветы к Вечному огню в Парке славы в Киеве.

Источник: Радио Свобода

Детали: Представители УПЦ МП также отслужили в Парке славы памятный молебен по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

К ним присоединился том числе и оппозиционный народный депутат Вадим Новинский, а после завершения богослужения все они пошли в Киево-Печерскую лавру.

Как видно из опубликованных фото, Новинский был вообще без маски, а у Онуфрия она была приспущена на подбородок.

В пресс-служба полиции Киева Радио Свобода заявили, что пока не имеют детальной информации о молебне с участием представителей Киево-Печерской лавры, и по их данным, всего 9 мая в столице проходит без существенных нарушений.

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