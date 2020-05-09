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На Закарпатье до конца года отремонтируют 370 км дорог – Зеленский

Суббота, 9 мая 2020, 15:29
На Закарпатье до конца года отремонтируют 370 км дорог – Зеленский

В рамках программы "Большая стройка" на Закарпатье планируется до конца года отремонтировать рекордные 370 км дорог.

Источник: президент Владимир Зеленский во время поездки в Закарпатскую область, сообщает пресс-служба президента

Прямая речь: "Это действительно большое количество, если с 2018 на 2019 год у нас было без Мариупольской дороги где-то 600 км на всю страну, то тут почти 400 на одну область. Дороги, инфраструктура – один из важнейших приоритетов для нашего государства".

Детали: Зеленский посетил пункт пропуска на границе с Венгрией и ознакомился с состоянием реализации в регионе национальной программы "Большая стройка".

"Увидели пять садов и пять школ, которые должны быть готовы, несмотря ни на что, чтобы первого сентября счастливые дети пошли в нормальные условия. Начато строительство семи спортивных комплексов – даже там, где этого не было много лет", - рассказал президент.

В пункте пропуска он также посетил мостовой переход на границе через реку Тиса. Зеленскому доложили, что трафик через мост слишком плотный из-за его низкой пропускной способности. При этом невозможно модернизировать объект, увеличив количество полос.

Президент заявил, что планируется сделать еще два современных пропускных пункта, чтобы разгрузить трафик.

В то же время для оптимизации движения на пропускном пункте в Чопе планируется ввести электронную очередь.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийЗакарпатьедороги
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