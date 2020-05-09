Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Словакия впервые за 2 месяца не зафиксировала новые случаи коронавируса

Суббота, 9 мая 2020, 15:35
Словакия впервые за 2 месяца не зафиксировала новые случаи коронавируса

Словакия в пятницу не зафиксировала ни одного нового больного с коронавирусом впервые с 10 марта.

Об этом свидетельствуют правительственные данные, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.sk.

В пятницу в Словакии провели 3 910 тестов и новых инфицированных не обнаружили. Также вчера не было зафиксировано случаев смерти.

С начала эпидемии в Словакии с населением 5,5 млн жителей было подтверждено 1 455 случаев коронавируса, 26 человек умерли, 919 выздоровели.

Правительство Словакии в среду открыло все магазины за пределами торговых центров, гостиницы, музеи, галереи, церкви и достопримечательности под открытым небом.

Однако школы остаются закрытыми, а международные пассажирские перевозки по-прежнему невозможны.

Темы: Словакиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

Все новости...
Словакия
Зеленский о пророссийских настроениях в Словакии: Это протерористическая позиция
Словакия поставит Украине 16 САУ "Зузана" и начнет совместное производство боеприпасов
Зеленский начал визит в Братиславу
Последние новости
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
Все новости...
Реклама: