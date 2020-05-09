Все разделы
Укр / Рус

Словакия впервые за 2 месяца не зафиксировала новые случаи коронавируса

Суббота, 9 мая 2020, 15:35

Словакия в пятницу не зафиксировала ни одного нового больного с коронавирусом впервые с 10 марта.

Об этом свидетельствуют правительственные данные, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.sk.

В пятницу в Словакии провели 3 910 тестов и новых инфицированных не обнаружили. Также вчера не было зафиксировано случаев смерти.

С начала эпидемии в Словакии с населением 5,5 млн жителей было подтверждено 1 455 случаев коронавируса, 26 человек умерли, 919 выздоровели.

Правительство Словакии в среду открыло все магазины за пределами торговых центров, гостиницы, музеи, галереи, церкви и достопримечательности под открытым небом.

Однако школы остаются закрытыми, а международные пассажирские перевозки по-прежнему невозможны.

Темы: Словакиякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

9 мая в Одессе: хулиганство, нападение на журналистку, остановка автопробега

В Парк славы в Киеве пришли десятки людей, там проводят дезинфекцию

фотоЛукашенко просит не осуждать Беларусь за парад во время пандемии

Зеленский вспомнил давние слова Путина о победе без украинцев

В Киеве за сутки 50 новых случаев COVID-19 и две смерти

Три области не отчитались о надбавках медикам, остальные выплатили мало – Степанов

Все главные новости...
Словакия
Словакия ослабила значительную часть ограничений: открыты магазины, рестораны, гостиницы
Парламент Словакии выразил доверие новому правительству
Украину впервые за годы упомянули в программе словацкого правительства
Последние новости
15:35
Словакия впервые за 2 месяца не зафиксировала новые случаи коронавируса
15:29
На Закарпатье до конца года отремонтируют 370 км дорог – Зеленский
15:19
Филатов: строительство метро в Днепре тормозится из-за разрешения на взрывы
15:00
Митрополит Онуфрий с Новинским без масок помолились в Парке славы
14:50
Тысячи словенцев выехали на велосипедный антиправительственный протест
14:36
9 мая в Одессе: хулиганство, нападение на журналистку, остановка автопробега
14:20
Норвегия: крупнейший суверенный фонд в мире впервые будет продавать активы
14:17
Эпидемия в Испании: уровень смертности и новых заражений упал за сутки
14:01
Венедиктова поздравила украинцев песней Лещенко, поддерживавшего аннексию Крыма
13:36
В Парк славы в Киеве пришли десятки людей, там проводят дезинфекцию
Все новости...