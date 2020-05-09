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В Запорожье устроили автопробег с красными флагами

Суббота, 9 мая 2020, 15:51
В Запорожье устроили автопробег с красными флагами
061.ua

В Запорожье организация "Полк Победы" – аналог российского "Бессмертного полка" – провела краснознаменный автопробег в честь Дня Победы.

Источник: Интерфакс-Украина, полиция области

 

Детали: Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", в автопробеге приняли участие около 30 автомобилей с красными флагами.

Автоколонна проехала по центральному проспекту Запорожья, остановившись возле Аллеи Боевой славы, где находились запорожцы с государственными флагами Украины.

Когда проукраинские активисты сняли с ряда автомобилей "Полка Победы" красные флаги, между оппонентами возникла словесная перепалка.

 

В то же время, как сообщает полиция области, запорожские следователи открыли уголовное производство по факту изготовления и распространения запрещенной символики.

6 мая в Днепровский отдел полиции ГУНП в Запорожской области от Управления СБУ в Запорожской области поступило сообщение о противоправной деятельности жителя Запорожья 1974 года, который в социальной сети Fаcebook призывает к изготовлению, распространению коммунистической, нацистской символики и пропаганды коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов. Кроме того, указанный гражданин позиционирует себя как представитель одной из российских неправительственных структур.

 

По данному факту следственным Днепровского отдела полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины. Санкция по статье предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

 

В ночь на 9 мая работники следственных подразделений ГУНП в Запорожской области на основании постановления следственного судьи Ленинского районного суда Запорожья, под процессуальным руководством местной прокуратуры с привлечением сотрудников УСБУ в Запорожской области провели санкционированные обыски.

 

В ходе обысков изъято более 1200 экземпляров газеты "Полк Победы 1945-2020", около 450 защитных масок красного цвета с желтой звездой, более 70 красных флагов с надписями "Полк победы" и "75 лет Великой победы", более 90 красных лент с изображением "Серп и молот", более 20 георгиевских лент, 20 кепок, 177 полимерных пакетов, шарики с изображением "Серп и молот", флэш-носители, 13 системных блоков, более 250 печатей различных предприятий, черновые записи.

 

Также правоохранители изъяли приветственное обращение с печатным текстом "Москва", около 100 грамот и приказов разным лицам по случаю 9 Мая, портрет изображением Ленина и красный плакат с изображением "Серп и молот".

Украинская правда

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Темы: ЗапорожьеДень Победыполиция
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