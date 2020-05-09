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На Украину надвигается холодный атмосферный фронт

Суббота, 9 мая 2020, 16:24
На Украину надвигается холодный атмосферный фронт

В Украину приближается атмосферный фронт, который принесет с собой снижение температуры, сильные дожди и похолодание.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Детали: По ее данным, в воскресенье, 10 мая в Украине местами пройдут небольшие дожди, вероятность сильных осадков - минимальная. В южной части страны и в центре вообще больше прояснений с солнцем.

11 мая из Западной Европы начнет приближаться мощная полоса дождей, атмосферный фронт. Однако Украина в понедельник еще будет оставаться среди сухой погоды.

А 12 мая атмосферный фронт принесет значительную часть территории Украины серьезные дожди, а за фронтом подтянется похолодание, которое вызовет в западных областях Украины даже снег.

В воскресенье температура воздуха в большинстве областей будет колебаться в течение дня в пределах + 15 + 20 градусов, на западе ожидается + 17 + 24 градуса.

Уже в понедельник столбики термометров поднимутся до +20+25 градусов, а в западных областях до +27 градусов.

В течение 12-13 мая ожидается постепенное похолодание.

Прямая речь: "В Киеве завтра существенные осадки маловероятны, где-то небольшой дождик, возможно, и пройдет. Днем погреемся при +18+20 градусах. В понедельник в столице будет лето - солнце и +25 градусов. Во вторник подойдет дождевой фронт, а в среду похолодает. Как видите, погода переменная".

"Украинская правда" в Threads

Темы: погодаКиев
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