Украинские лекарства от коронавируса уже тестируют в Германии

В немецких лабораториях изучают действие украинских медицинских препаратов, которые предположительно могут применяться для лечения Covid-19.

Источник: посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Радио Свобода

Детали: По словам Мельника, Украине и Германии удалось договориться о том, как совместными усилиями бороться с пандемией коронавируса.

Прямая речь: "У нас действительно очень неплохой опыт. Именно в немецких лабораториях сейчас тестируются некоторые отечественные (украинские - ред.) м:едицинские препараты, которые могут быть применены для лечения коронавируса. Мы очень активно работаем над тем, и я надеюсь, что будут совместные инициативы в развитии вакцины, таким образом мы пытаемся свести наши научные учреждения Академии наук с ведущими центрами, работающими в Германии.

Напомним: Министерство здравоохранения Украины работает над тем, чтобы приобрести в США и доставить в Украину препарат Ремдесивир, который американские медики назвали действенным при борьбе с коронавирусом.