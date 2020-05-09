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Украинские лекарства от коронавируса уже тестируют в Германии

Суббота, 9 мая 2020, 22:42

В немецких лабораториях изучают действие украинских медицинских препаратов, которые предположительно могут применяться для лечения Covid-19.

Источник: посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Радио Свобода

Детали: По словам Мельника, Украине и Германии удалось договориться о том, как совместными усилиями бороться с пандемией коронавируса.

Прямая речь: "У нас действительно очень неплохой опыт. Именно в немецких лабораториях сейчас тестируются некоторые отечественные (украинские - ред.) м:едицинские препараты, которые могут быть применены для лечения коронавируса. Мы очень активно работаем над тем, и я надеюсь, что будут совместные инициативы в развитии вакцины, таким образом мы пытаемся свести наши научные учреждения Академии наук с ведущими центрами, работающими в Германии.

Напомним: Министерство здравоохранения Украины работает над тем, чтобы приобрести в США и доставить в Украину препарат Ремдесивир, который американские медики назвали действенным при борьбе с коронавирусом.

Темы: коронавирусмедицинаГерманияУкраина


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