Все разделы
Укр / Рус

В Киеве зафиксировали вспышку COVID-19 в женском монастыре

Понедельник, 1 июня 2020, 12:12

За минувшие сутки в столице зафиксировали 58 новых больных коронавирусом, из них 22 – в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-пресс конференции 1 июня

Прямая речь: "Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 58 человек. Из них 11 – медики. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли два человека.

В Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре за последние несколько дней коронавирус обнаружили у 26 служительниц. Из них за минувшие сутки – у 22. В течение выходных госпитализировали 8 монахинь.

Монастырь закрыли на карантин. Там сейчас осуществляют дезинфекцию".  

Детали: Всего за период пандемии в Киеве зафиксировали 3043 подтвержденных случая заболевания COVID-19, 68 человек умерли. 

 

Среди заболевших за минувшие сутки 41 женщина (от 25 до 93 лет), 13 мужчин (от 23 до 61 года), 5-летняя девочка и 3 мальчиков (7, 15 и 17 лет).

Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Подольском (23), в Деснянском (9) и в Дарницком (8) районах.

Четырех пациентов госпитализировали, остальные лечатся дома.

За сутки выздоровели 6 человек, а в целом коронавирус преодолели 654 жителя столицы.

Ирина Балачук, УП
Темы: Киевкоронавирускарантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Нардепы зовут Авакова "на ковер"

видео, инфографика Укрзализныця возобновила движение по Украине

Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина

В воскресенье в Украине новых больных COVID-19 обнаружили вдвое больше, чем выздоровевших

В Киеве камеры за 8 мин зафиксировали 262 случая превышения скорости

фотоАваков: 20 фигурантов стрельбы в Броварах взяли под стражу, на очереди организаторы

Все главные новости...
Киев
Городская электричка в Киеве заработает позже: не успели отремонтировать
В Киеве камеры за 8 мин зафиксировали 262 случая превышения скорости
В первую минуту работы системы фиксации нарушений ПДД зафиксировано превышение скорости в Киеве
Последние новости
13:56
Укрзализныця возобновила движение 439 пригородных поездов
13:43
Настроения бизнеса в мае несколько улучшились - НБУ
13:41
Отстраненному главе полиции Винницкой области нашли новую должность
13:40
Кабмин планирует создать малым и средним фермерам платформу для онлайн-продаж
13:29
видеоСтепанов заявил о давлении на Минздрав: обвиняет предшественников
13:17
Аэропорт "Киев" возобновляет рейсы в ЕС уже с 16 июня
13:09
От коронавируса умер священник УПЦ МП
12:50
Фонд госимущества: Чистый убыток "Центрэнерго" за 2019 год – более 2 миллиардов
12:48
фотоМинистр обороны наградил экс-регионала Вилкула медалью за помощь ВСУ
12:47
Марченко: МВФ поддерживает инициативы Кабмина относительно тарифов на газ и электроэнергию
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!