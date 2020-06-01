В Киеве зафиксировали вспышку COVID-19 в женском монастыре

За минувшие сутки в столице зафиксировали 58 новых больных коронавирусом, из них 22 – в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-пресс конференции 1 июня

Прямая речь: "Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 58 человек. Из них 11 – медики. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли два человека.

В Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре за последние несколько дней коронавирус обнаружили у 26 служительниц. Из них за минувшие сутки – у 22. В течение выходных госпитализировали 8 монахинь.

Монастырь закрыли на карантин. Там сейчас осуществляют дезинфекцию".

Детали: Всего за период пандемии в Киеве зафиксировали 3043 подтвержденных случая заболевания COVID-19, 68 человек умерли.

Среди заболевших за минувшие сутки 41 женщина (от 25 до 93 лет), 13 мужчин (от 23 до 61 года), 5-летняя девочка и 3 мальчиков (7, 15 и 17 лет).

Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Подольском (23), в Деснянском (9) и в Дарницком (8) районах.

Четырех пациентов госпитализировали, остальные лечатся дома.

За сутки выздоровели 6 человек, а в целом коронавирус преодолели 654 жителя столицы.