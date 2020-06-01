На Донбассе ранен боец: противник снова сбросил боеприпас с беспилотника

Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наших защитников вблизи населенного пункта Гнутово, ранения получил боец.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Дословно: "Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь".

Детали: Украинские военные отмечают, что такие коварные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ