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На Донбассе ранен боец: противник снова сбросил боеприпас с беспилотника

Понедельник, 1 июня 2020, 12:34
На Донбассе ранен боец: противник снова сбросил боеприпас с беспилотника
иллюстративное фото

Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наших защитников вблизи населенного пункта Гнутово, ранения получил боец.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Дословно: "Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь".

Детали: Украинские военные отмечают, что такие коварные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассвойнаОбъединенные силы на Донбассе
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