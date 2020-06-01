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Стефанишина должна стать новым вице-премьером по евроинтеграции

Понедельник, 1 июня 2020, 19:12

Парламент намерен назначить нового вице-премьера, который заменит на этом посту Вадима Пристайко.

Эту информацию "Европейской правде" подтвердили два не связанных друг с другом источника.

Новым руководителем европейского и евроатлантического направления, как ожидается, станет Ольга Стефанишина, которая до сентября 2019 года руководила Правительственным офисом по координации европейской и евроатлантической интеграции.

Отставка Пристайко, а также возможное назначение Стефанишиной уже согласованы с руководством страны. По словам источников "Европейской правды", ранее рассматривалась возможность того, что эта ротация произойдет в конце лета. Впрочем, впоследствии было принято решение провести ее как можно быстрее, чтобы активизировать работу правительства в сфере европейской и евроатлантической интеграции.

В ближайшее время должно состояться представление кандидатки членам фракции "Слуга народа". Не исключено, что в случае согласования кандидатуры ее утверждения состоится уже на текущей неделе.

Вадим Пристайко, как ожидается, в случае отставки возглавит одну из украинских зарубежных дипломатических миссий; по информации ЕвроПравды, такая перспектива с ним уже обсуждалась.

Как известно, Пристайко является карьерным дипломатом, до назначения в правительство работал послом в Канаде, возглавлял миссию при НАТО, был заместителем и первым заместителем министра иностранных дел.

Стефанишина - юрист-международник и специалист по европейскому праву. После увольнения из Правительственного офиса работала в юридическом бизнесе.

Напомним, работа Правительственного офиса по координации европейской и евроатлантической интеграции в последние полгода столкнулась с кадровыми проблемами. "Европейская правда" рекомендовала правительству как можно быстрее их решить оживив деятельность этой структуры.

Подробнее в публикации "Спасти ассоциации: почему правительственная евроинтеграция требует второго дыхания"

Темы: евроинтеграцияКабинет министров


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