Открытие авиарейсов: ICAO обнародовала рекомендации для перевозчиков

Международная организация гражданской авиации опубликовала ряд рекомендаций относительно здоровья в сфере авиаперевозок в связи с пандемией COVID-19.

Источник: AFP

Детали: Протокол был разработан международной целевой группой, сформированной ICAO с помощью других учреждений ООН, таких как Всемирная организация здравоохранения и Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

Ожидается, что протокол будет утвержден в понедельник исполнительным комитетом. Рекомендации призваны служить "основой" для обеспечения безопасности пассажиров и рабочих в самолетах и ​​в аэропортах.

По прибытии в аэропорты люди должны предъявить справку о состоянии здоровья и пройти начальную проверку температуры. Онлайн-регистрация перед прибытием в аэропорт должна иметь приоритет, а проходы через систему безопасности должны быть изменены, чтобы ограничить физический контакт и ожидание в очередях. Ношение маски или лицевого покрытия должно быть обязательным внутри самолета и терминалов, также должно соблюдаться физическое расстояние между людьми не менее трех футов (один метр). Температурные проверки также должны проводиться по прибытии рейса в место назначение.

Тем не менее, организация просит пассажиров оставаться как можно дальше друг от друга, насколько это позволяют показатели заполняемости в самолете. Она также выступает за то, чтобы продукты на борту были предварительно упакованы, а сами самолеты регулярно дезинфицировались.

Эти меры не являются обязательными, однако будут способствовать безопасному возвращению авиаперевозок – отметил представитель ICAO.

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