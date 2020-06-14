В Украине зафиксировали очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом, производство по Burisma и Злочевскому хотели закрыть ко дню рождения экс-министра – новости, которые были актуальны 13 июня.

Об антирекорде COVID-19

За прошедшие сутки, 12 июня, в Украине зафиксировали 753 случая заражения коронавирусом. Умерло за сутки 10 пациентов, выздоровело – 409.

Больше всего случаев 12 июня зафиксировано во Львовской области – 132. На Закарпатье обнаружили 77 случаев, в Киеве – 72.

Всего с начала эпидемии в Украине заболело 30 506 человек, умерло - 880, выздоровело - 13976.

Министр здравоохранения Максим Степанов отмечает, что основной причиной рекордного увеличения новых случаев коронавируса является несоблюдение гражданами карантина.

О взятке для закрытия дела

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник рассказали детали дела предоставления бывшим высокопоставленным предыдущей власти неправомерной выгоды руководству НАБУ и САП в размере $ 6 млн.

По их словам, к делу могут быть причастны работники Офиса генпрокурора. В ОГПУ ответили, что проводят служебное расследование по факту вмешательства в Единый реестр досудебных расследований для проверки закрытия дела экс-министр экологии Николая Злочевского.

Взятку давали за закрытие дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings), экс-министра экологии Николая Злочевского. В этом деле задержали первого заместителя председателя ГНС в Киеве Николай Ильяшенко.

По словам директора НАБУ Артема Сытника, требованием злоумышленников было закрытие производства по Злочевского до 14 июня, то есть дня его рождения.

Энергетическая компания Burisma Group, президентом которой является экс-министр экологии Николай Злочевский, заявляет, что ни компания, ни ее владелец не причастны к попытке подкупить руководство антикоррупционных органов Украины.

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О других важных новостях

Кабинет министров отменил проведение в Украине пробного ВНО, которое планировалось на 15 и 17 июня. Пробное ВНО можно пройти онлайн.

Возможность проведения в Украине основной сессии ВНО в запланированные сроки будет оценена 20-22 июня.

Кабинет министров отменил запрет на въезд иностранцев в Украину, ослабил правила обсервации для лиц, приезжающих из-за рубежа, а также отменил ее для тех, кто прибывает из ОРДЛО и Крыма.

За время карантина правоохранители составили более 12,5 тысяч админпротоколов за нарушения требований безопасности, а суды уже вынесли решения о взыскании штрафов на сумму 4,5 млн гривен.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Перебийнос заболел коронавирусом.