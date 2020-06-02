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Укр / Рус

Резников не видит угрозы продвижения российских войск вглубь Украины

Вторник, 2 июня 2020, 08:56

Широкомасштабная война с Россией сейчас маловероятна, так как Украина укрепила армию, считает министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Источник: Резников в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, Liga.net

Прямая речь: "Продвижение российских войск глубже в территорию Украины я уже не вижу как угрозу, потому что 350 000 украинских военных прошли испытание на восточном фронте. Это серьезный потенциал, которым не владеют сегодня и многие европейские страны.

Поэтому я думаю, что широкомасштабной войны на сегодняшний день быть не может. Тем более в условиях экономического кризиса и коронавирусной пандемии. Да, вызов есть, но мы с этим вызовом живем шесть лет…

На самом деле война происходит не на востоке Украины, война происходит на востоке Европы. Поэтому мы и призываем, и приглашаем наших западных партнеров: давайте пересмотрим Будапештский меморандум, дадим ему оценку. Откровенную, честную, глядя друг другу в глаза. И будем думать, что делать дальше".

Детали: 2 июня Алексей Резников вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, главой Офиса президента Андреем Ермаком и другими высокопоставленными чиновниками посетит Германию, где будут обсуждать и ситуацию на Донбассе, и инициативы по деоккупации Крыма.

Справка: Будапештский меморандум – международно-правовой акт, согласно которому Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия как государство, не обладающее таким вооружением. Взамен Россия, Великобритания и США стали гарантами независимости и территориальной целостности Украины.

В конце прошлого года президент Владимир Зеленский заявил, что мечтает о новом глобальном соглашении, которое гарантировало б Украине и другим государствам безопасность. 

Темы: РосcиявойнаДонбассармия


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