Рада призвала международное сообщество признать геноцид крымских татар и давить на РФ

Верховная Рада приняла постановление об обращении парламента к ООН и другим международным организациям по чествованию жертв геноцида крымскотатарского народа и осуждения нарушений России прав и свобод крымских татар.

Источник: заседание парламента 2 июня

Дословно название постановления: "Об обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО, Парламентской ассамблеи ОЧЭС, правительствам и парламентам государств мира по чествованию жертв геноцида крымскотатарского народа и осуждению нарушений Российской Федерацией, как государством-агрессором, прав и свобод крымскотатарского народа".

Детали: Проект постановления зарегистрирован под № 3449. Его поддержали 310 народных избранников.

Проект постановления вступает в силу со дня его принятия.

Глава ВР Дмитрий Разумков должен безотлагательно направить текст обращения.

Напомним: