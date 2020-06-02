Рада призвала международное сообщество признать геноцид крымских татар и давить на РФ
Верховная Рада приняла постановление об обращении парламента к ООН и другим международным организациям по чествованию жертв геноцида крымскотатарского народа и осуждения нарушений России прав и свобод крымских татар.
Источник: заседание парламента 2 июня
Дословно название постановления: "Об обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО, Парламентской ассамблеи ОЧЭС, правительствам и парламентам государств мира по чествованию жертв геноцида крымскотатарского народа и осуждению нарушений Российской Федерацией, как государством-агрессором, прав и свобод крымскотатарского народа".
Детали: Проект постановления зарегистрирован под № 3449. Его поддержали 310 народных избранников.
Проект постановления вступает в силу со дня его принятия.
Глава ВР Дмитрий Разумков должен безотлагательно направить текст обращения.
Напомним:
- Тем временем российские силовики пришли с обысками к крымским татарам семьи Асановых в селе Курское в аннексированном Крыму.