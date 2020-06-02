Антоненко дал совет Авакову "эффектно выскочить" из дела Шеремета

Фигурант дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко (Riffmaster) заявляет, что следствие оказывало на него моральное давление, вину он не признает и считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков должен признать беспочвенность обвинений.

Источник: интервью Антоненко корреспонденту издания "Бабель", комментарий заявления президента об ответственности Авакова за расследование дела Шеремета

Прямая речь Антоненко: "Я внимательно смотрел эту пресс-конференцию и, конечно, ждал вопроса по делу Шеремета. Было видно, что ему (президенту) было совсем неудобно от тех вопросов. Он фактически открещивается от своей ответственности и говорит, что его затянул на брифинг Аваков (12 декабря 2019 года – ред.). Всю ответственность Зеленский перевел на него.

Это дело сейчас – кость в горле Авакова. На кону его должность, поэтому его действия и приказы подчиненным могут быть непредсказуемы.

На его месте я бы выяснил у подчиненных, кто сфальсифицировал материалы и подсунул ему, таким образом подставив министра. В этом случае он бы очень эффектно выскочил из этой ситуации, как умеет это делать – сохранил бы и должность, и репутацию. Но я не могу знать, что он задумал и какие будут последствия.

Но знаю точно, что никто из нас не причастен к преступлению.

(...) Новое подозрение, конечно, читал. Какие могут быть ощущения, когда подозревают в том, к чему ты не причастен? Конечно, отвратительные, как и раньше".

Детали: Антоненко, который под стражей находится уже почти полгода, рассказал о попытках спровоцировать его в камере и давлении со стороны следствия.

По словам Антоненко, в первый день его посадили в камеру, где сидел так называемый "с*ка" – заключенный, который сотрудничает со следствием: "Но поскольку я не причастен к преступлению и скрывать мне нечего, никакой полезной информации они не получили".

В другой раз человек, подсевший к Антоненко, рассказал, что у него нашли две гранаты: "Думаю, это также была провокация по какой-то взрывчатке. Но результат снова был никакой".

А в начале января в камеру к Антоненко подселили человека с нацистской литературой: "Он зашел в камеру с двумя нацистскими книгами. Я обалдел. Объяснил ему в двух словах ситуацию, и на этом мы поставили точку. В тот же день рассказал об этом случае следователю и адвокату".

Кроме того, 2 января 2020 года следователи пытались провести следственный эксперимент после 21:30 и в отсутствие личного адвоката Антоненко, для чего привезли его и государственного адвоката на место гибели Шеремета. Тогда подозреваемый отказался от участия в следственных действиях.

Были и другие попытки давления.

Прямая речь Антоненко: "Давление было: запрещали теплые вещи, средства гигиены (помыться, постричься.) Не оказывали медицинскую помощь, например, стоматологическую. Кстати, сейчас ее тоже не оказывают. По этому поводу я написал несколько заявлений, получил отписки с согласованием, но не помощь. Этим руководит следователь (Василий) Бирко. Еще мне не давали свиданий с родными".

Этому предшествовало: 20 мая президент Владимир Зеленский на пресс конференции к годовщине инаугурации сказал, что дело Шеремета – это ответственность главы МВД и он должен довести его до конца, потому что это дело будет индикатором эффективности Авакова.

21 мая следствие изменило подозрения троим фигурантам дела Шеремета: музыканту Андрею Антоненко, детскому хирургу Юлии Кузьменко и медсестре Яне Дугарь. Антоненко из организатора убийства стал исполнителем. Из подозрения исчезли тезисы об "ультранационалистических взглядах" и "величии арийской расы".

22 мая адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко сообщил, что полиция завершила расследование в отношении подозреваемых в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.

Знать больше: Работа над ошибками и неснятые вопросы. Что означает новая версия следствия по делу Шеремета

Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета

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