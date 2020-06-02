Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина хочет создать международную платформу по деоккупации Крыма

Вторник, 2 июня 2020, 14:20
Украина хочет создать международную платформу по деоккупации Крыма

Украина обсудит с международными партнерами формат создания переговорной платформы по "неизбежной деоккупации Крыма".

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Берлине после встречи с немецким коллегой Хайко Маасом.

По словам министра, Украина поднимает вопрос Крыма на переговорах в различных форматах.

"Нас интересуют прежде всего два элемента. Этот вопрос прав человека и в этой связи - освобождение лиц, которых незаконно удерживает РФ. Вы знаете, что абсолютное большинство из них - крымские татары", - сказал Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что в очередной раз обратился к Хайко Маасу за помощью, чтобы обеспечить доступ Красного креста к украинцам, которых незаконно удерживает Россия в оккупированном Крыму.

"Второй элемент является глобальным. Речь идет о том, в каком формате мы будем обсуждать ситуацию в Крыму и его неизбежную деоккупацию", - добавил министр.

Он подчеркнул, что недавно этот вопрос комментировал президент Украины Владимир Зеленский, но этот вопрос так же актуален и для МИД.

"С нашими партнерами мы будем говорить о том, в каком именно формате нам наладить этот диалог и как должен выглядеть международная платформа по Крыму. Эта тема будет предметом нашего разговора с Хайко и в дальнейшем", - добавил глава МИД.

Он подчеркнул, что для него вопрос Крыма среди приоритетных "до того момента, пока Крым не будет деоккупирован и не вернется в состав Украины".

Темы: УкраинаКрымМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Украина
Россия дополнительно заминировала подходы к украинским портам - Белый дом
Украинское контрнаступление достигло успеха на 3 направлениях – ISW
Польша угрожает "закрыть" границу с Украиной, если ЕС не продлит зерновой запрет
Последние новости
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
Все новости...
Реклама: