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"Виха" или "Журавль": Аваков рассказал о 13 новых задержанных за стрельбу в Броварах

Вторник, 2 июня 2020, 17:32
Виха или Журавль: Аваков рассказал о 13 новых задержанных за стрельбу в Броварах

Еще 13 лиц, причастных к перестрелке в Броварах задержали в Киеве и области.

Источник: Твиттер министра внутренних дел Арсена Авакова

Прямая речь Авакова: "Бровары: в Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом "Виха" или "Журавль".

Установлено, что именно они "выступили" со стороны местных перевозчиков. Всем объявлено подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийство. Изъято оружие и боеприпасы. Догоним всех!"

Что этому предшествовало:

  • 1 июня 20 участников стрельбы с участием перевозчиков в Броварах суд постановил взять под стражу на два месяца без права внесения залога.
  • 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелкас участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками, 3 мужчин получили ранения. Сообщали о 20 задержанных. По данным УП, часть участников перестрелки местные, часть – из Винницкой области.
  • Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что причиной стрельбыстало распределение междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.
  • Полиция открыла 4 производства по факту стрельбы: по статьям хулиганство, незаконное обращение с оружием, умышленное уничтожение или повреждение имущества,покушение на убийстводвух и более лиц.
  • 30 мая полиция определила более 60-ти участников перестрелки, включая заказчиков.

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Темы: Броварыкриминал
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