"Виха" или "Журавль": Аваков рассказал о 13 новых задержанных за стрельбу в Броварах

Еще 13 лиц, причастных к перестрелке в Броварах задержали в Киеве и области.

Источник: Твиттер министра внутренних дел Арсена Авакова

Прямая речь Авакова: "Бровары: в Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом "Виха" или "Журавль".

Установлено, что именно они "выступили" со стороны местных перевозчиков. Всем объявлено подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийство. Изъято оружие и боеприпасы. Догоним всех!"

Бровари: в Києві, Броварах та Ірпені затримано ще 13 осіб на чолі з крим. авторитетом «Віха» або «Журавель». Встановлено, саме вони «виступили» з боку місцевих перевізників. Усім оголошено підозру в бандитизмі та замаху на ум.вбивство. Вилучено зброю і боєприпаси. Доженемо всіх! pic.twitter.com/gk6VXfbuEd — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 2, 2020

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