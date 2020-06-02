"Виха" или "Журавль": Аваков рассказал о 13 новых задержанных за стрельбу в Броварах
Еще 13 лиц, причастных к перестрелке в Броварах задержали в Киеве и области.
Источник: Твиттер министра внутренних дел Арсена Авакова
Прямая речь Авакова: "Бровары: в Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом "Виха" или "Журавль".
Установлено, что именно они "выступили" со стороны местных перевозчиков. Всем объявлено подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийство. Изъято оружие и боеприпасы. Догоним всех!"
Бровари: в Києві, Броварах та Ірпені затримано ще 13 осіб на чолі з крим. авторитетом «Віха» або «Журавель». Встановлено, саме вони «виступили» з боку місцевих перевізників. Усім оголошено підозру в бандитизмі та замаху на ум.вбивство. Вилучено зброю і боєприпаси. Доженемо всіх! pic.twitter.com/gk6VXfbuEd— Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 2, 2020
Затримання членів озброєної банди, які брали участь у перестрілці в Броварах 👇— МВС України (@MVS_UA) June 2, 2020
Нагадаємо, сьогодні поліція ще 13 осіб на чолі з кримінальним авторитетом «Віха» або «Журавель». Фігурантам оголосили підозри у бандитизмі та замаху на умисне вбивство двох і більше осіб. pic.twitter.com/QYDfnrb1pk
Что этому предшествовало:
- 1 июня 20 участников стрельбы с участием перевозчиков в Броварах суд постановил взять под стражу на два месяца без права внесения залога.
- 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелкас участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками, 3 мужчин получили ранения. Сообщали о 20 задержанных. По данным УП, часть участников перестрелки местные, часть – из Винницкой области.
- Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что причиной стрельбыстало распределение междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.
- Полиция открыла 4 производства по факту стрельбы: по статьям хулиганство, незаконное обращение с оружием, умышленное уничтожение или повреждение имущества,покушение на убийстводвух и более лиц.
- 30 мая полиция определила более 60-ти участников перестрелки, включая заказчиков.