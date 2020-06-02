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Боевики обстреливали ВСУ из жилых кварталов, провоцируя на ответ

Вторник, 2 июня 2020, 22:26

2 июня российские оккупанты целенаправленно осуществили вооруженные провокации и обстреляли позиции Объединенных сил из жилых кварталов населенных пунктов.

Источник: штаб ООС

Детали: Агрессор вел огонь из северной части деревни Новоласпа, откуда выпустил 13 мин 82-го калибра. В то же время, разместив рядом с домами мирных жителей Староласпы 152 мм артиллерийские системы, враг произвел три выстрела по воинам ВСУ.

Кроме того, российские наемники разместили минометы калибра 82 мм на границе участка разведения №3 "Петровское" и обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Богдановки. Захватчики, несомненно, имели целью заставить наших защитников открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских военнослужащих в нарушении существующих договоренностей.

Совершенно очевидно, что такие коварные действия вооруженные формирования РФ сознательно осуществляют накануне рабочей встречи Трехсторонней контактной группы с целью дискредитации ВСУ. Объединенные силы на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали.

Дословно: "Таким образом, вооруженные формирования РФ, спрятавшись за спинами детей и женщин, в очередной раз продемонстрировали свое истинное оккупационное лицо.

Подчеркиваем, что Объединенные силы никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре. Такое поведение присуще исключительно оккупационным войскам".

Украинская правда
Темы: ДонбассВооруженные силыбоевые действия


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