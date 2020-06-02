Перелом пальцев и травма головы: украинскую журналистку избили на протестах в США

На журналистку "Голоса Америки" Кристину Шевченко напали во время освещения протестов в США.

Источник: Шевченко в Facebook

Прямая речь Шевченко: "Итак, снимала я различные протесты в Украине, но "получила по башке" на американском. В Санта-Монике снимала видео, как активисты-лутеры ворвались в магазин. Около 10 минут никто не трогал, а затем момент - и в глазах потемнело от удара кулаком в темя.

Я вырубилась на несколько секунд и упала. Штатив с камерой также упали мне на стопу. Я начала кричать, что я пресса, и мне удалось встать на одну ногу. Далее начала, подпрыгивая, идти к машине, нашла одна женщина, которая мне помогла. Полиции не было.

Детали: В больнице женщине сообщили, что у нее перелом двух пальцев на ноге и легкая травма головы.

По ее словам, нападающим был афроамериканец, который прокричал "давай заберем у нее камеру". Шевченко смогла заснять злоумышленника.

Журналистка рассказала, что кроме нее в больнице были другие люди с протестов, травмированы кирпичом или осколками. Врачи не успевали всех обслуживать.

Напомним:

В Миннеаполисе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейским начались протесты. Люди сожгли полицейский участок, местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Офицер полиции Дерек Човин, участвовавший в задержании Флойда, был арестован.

Повторное вскрытие Джорджа Флойда показало причину смерти.

В Нью-Йорке и Вашингтоне ввели комендантский час из-за протестов, вспыхнувших после убийства Джорджа Флойда.

Протесты охватили всю страну. Не менее 25 городов ввели комендантский час.

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