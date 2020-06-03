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Коронавирусом заболели еще 62 киевлянина, из них 10 медиков

Среда, 3 июня 2020, 12:11

За прошедшие сутки в Киеве коронавирусом заболели 62 человека, из них 10 медиков.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции 3 июня

Прямая речь: "Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 62 человека. Из них 10 медиков. На сегодня в Киеве уже 3133 подтвержденных случая заболевания COVID-19".

Детали: Среди заболевших за прошедшие сутки 38 женщин в возрасте от 24 до 95 лет и три девочки - 5, 7 и 10 лет. А также 16 мужчин от 30 до 83 лет и пятеро мальчиков - от 3 до 14 лет.

В больницы столицы госпитализированы 13 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 38 человек. Всего коронавирус преодолели 756 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Соломенском районе - 10, Деснянском - 9 и в Днепровском и Шевченковском - по 8 случаев.

 

В целом, по словам мэра, в стационарах столичных больниц сейчас находятся 184 больных коронавирусом. 40 пациентов - в тяжелом состоянии, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также в стационарах находятся 84 жителя города с подозрением на коронавирус. Среди них - 10 детей.

Показатель заполненности больниц первой волны, принимающих больных коронавирусом в столице - 40 процентов.

Не отступает и заболеваемость пневмонией. С этим диагнозом в столице в стационары в целом госпитализированы 352 человека. Всем больным пневмонией тоже делают ПЦР тесты.

Кличко призвал киевлян внимательно относиться к своему здоровью.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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