Рада сделала шаг к повышению штрафов пешеходам за нарушение ПДД

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты, которые усиливают административную ответственность пешеходов за нарушение правил дорожного движения и обязывают их носить при плохой видимости элементы, которые отражают свет.

Источник: трансляция заседания парламента, проект закона №2697 и проект закона №2694 на сайте Верховной Рады

Детали: 277 нардепов поддержали проект закона о внесении изменений в статью 127 Кодекса об административных правонарушениях относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения.

Проект Закону «Про внесення змін до статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху» #ЗП2697 прийнято за основу ▶️https://t.co/wfnGyTm8Xv pic.twitter.com/GLKplPiCxk — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) June 3, 2020

Депутат от фракции "Слуга народа" Александр Бакумов, который является одним из инициаторов изменений, пояснил: предупреждение пешеходу из кодекса убирается – наказанием будет исключительно штраф, размер которого повышается.

Проектом закона предлагается внести изменения в санкции частей 1-й, 3-й и 4-й статьи 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях, повысив размер штрафа за нарушение пешеходами ПДД, в том числе в случае нахождения их в состоянии опьянения или если их действия спровоцировали аварийную обстановку.

Сейчас неповиновение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед транспортными средствами, невыполнение других правил дорожного движения влечет предупреждение или наложение штрафа в размере 3 необлагаемых минимумов доходов граждан, то же в состоянии опьянения – штрафа в размере 8 необлагаемых минимумов, а в случае создания аварийной обстановки – штрафа в размере 10 необлагаемых минимумов или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов.

В случае принятия закона нарушение ПДД пешеходом потянет на штраф в размере 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, то же самое в состоянии опьянения – на штраф в размере 30-ти необлагаемых минимумов доходов граждан, а в случае создания аварийной обстановки – штраф в размере 40 необлагаемых минимумов или общественные работы на 20-40 часов.

Такой вид административного взыскания как предупреждение из второго абзаца части 1-й статьи 127 КоАП будет изъят.

Юлия Клименко из "Голоса" отметила, что за год на дорогах Украины погибает около 3,5 тысяч человек. Однако, по ее словам, причина – прежде всего, в непродуманности инфраструктуры, пешеходных переходов.

По словам Клименко, в случае принятия законопроекта более высокие штрафы могут коснуться велосипедистов и погонщиков животных в селах, где нет переходов.

Прямая речь Клименко: "Теперь пешеходы, которые перешли не в правильном месте, или, например, погонщики животных, которые гонят коров по дороге, где нет другой возможности, потому что в большинстве сел нет пешеходных переходов, а также велосипедисты, которые едут по дороге, будут штрафоваться не 51 гривну, а 255 гривен. Если сделает это повторно – уже 510 гривен, а затем – 680 гривен".

Комментарий заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко: "В прошлом году на дорогах Украины погибло 3 454 человека, из них примерно одна шестая – пешеходы... Мы предложили повысить штраф для пешеходов, чтобы сотрудники патрульной полиции сначала предупреждали нарушителей, а для злостных нарушителей чтобы штраф был увеличен до 255 гривен. В европейских странах эти штрафы еще больше".

Другие подробности: Принят также за основу проект закона №2694 об использовании светоотражающих элементов пешеходами. Им предлагается внести изменения в закон "О дорожном движении" и обязать пешеходов использовать в темное время суток или в условиях недостаточной видимости светоотражающие элементы (ленты, жилеты, наклейки).

За нарушение этой обязанности в статье 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях предлагается установить наказание в виде предупреждения или наложения штрафа в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан (51 гривна).