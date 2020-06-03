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Укр / Рус

Германия против участия России в G7, пока продолжается аннексия Крыма

Среда, 3 июня 2020, 19:29

Правительство Германии заявило в среду, что Россия была исключена из группы государств G7 из-за аннексии Крыма и сейчас оснований для возвращения РФ в клуб нет.

С таким заявлением в среду выступил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt.

"Специально в отношении России с 2014 года действует решение, что вместо тогдашнего формата G8 встречи проводятся в формате G7 до дальнейшего уведомления. И основание для этого решения сохраняется, так как оно было принято на основании аннексии Крыма, что противоречит международному праву, а она (аннексия - ЕП.) продолжается", - заявил Зайберт.

"В руках российского руководства остается то, чтобы положить конец этой ситуации", - добавил представитель немецкого правительства.

В то же время он подчеркнул, что решение о дате проведения саммита и приглашение гостей остается в компетенции председательствующей в G7 страны, которой сейчас являются США.

"Если же хотелось бы изменить формат G7, это было бы возможно только при единогласном решении G7", - добавил пресс-секретарь.

Президент США Дональд Трамп, который в этом году принимает саммит G7, решил перенести запланированную на июнь встречу семи стран из-за пандемии коронавируса. Вероятно, саммит состоится в сентябре, и Трамп хотел бы пригласить на него также Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.

Недавно Трамп назвал G7 "очень устаревшей группой", которая не отражает правильно все то, что происходит в мире.

В среду 3 июня Трамп выступил в защиту своей идеи пригласить Россию на саммит "Группы семи" в этом году, апеллируя к "здравому смыслу".

В Кремле заявили, что нуждаются в дополнительной информации по поводу возможного участия в саммите.

Против предложения Трампа выступила Великобритания, допустив, впрочем, возможность приглашения России как гостя. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказался против идеи Трампа, как и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Темы: РосcияГермания


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